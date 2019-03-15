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手遊《生死格鬥M》第二季登台　遊戲舞台為《生死5》平行世界

手遊《生死格鬥M》第二季登台　遊戲舞台為《生死5》平行世界（圖／辣椒方舟提供）

記者樓菀玲／台北報導

辣椒方舟今（15）日宣布，取得由日本光榮特庫摩KOEI TECMO GAMES官方授權、上海天戲互娛開發的經典IP《生死格鬥（DEAD OR ALIVE）》手遊版《生死格鬥M（暫定名）》台灣、香港、澳門代理權，本作為台港澳地區首款《生死格鬥（DEAD OR ALIVE）》手遊作品，預計今年第二季隆重推出。

《生死格鬥（DEAD OR ALIVE）》自1996年於大型電玩機台面世第一代後，便受到玩家們的矚目與擁戴，迄今23年歷久不衰，作品發行橫跨PS、PS4、XBOX、PS Vita、Nintendo 3DS、PC等娛樂主機平台。

手遊《生死格鬥M》第二季登台　遊戲舞台為《生死5》平行世界（圖／辣椒方舟提供）

其獨創柔膚引擎、婀娜多姿的性感女角、細膩擬真的遊戲畫面、流暢的動作表現、血脈僨張的激烈決鬥及極具創新的格鬥玩法，成為諸多同類遊戲的仿效範本，衍生作3D乳搖《沙灘排球》系列，更是將IP知名度推上顛峰，也開拓了更廣大的市場客群，令玩家不只玩得盡興也臉紅心跳大飽眼福。

《生死格鬥M（暫定名）》劇情主線以《生死格鬥5 Last Round》為基礎延伸，講述由M.I.S.T.組織研發的完全體PHASE-4被忍者們合力擊敗後，因PHASE-4戰敗解體，引發了微型克爾黑洞，因而「霞」不幸捲入黑洞，掉到另一個平行世界。
在平行世界裡，PHASE-4被批量生產，面對眾多的人造人，即便是實力堅強的忍者也束手無策。此刻，科學家里莎提出，必須阻止整個事件的源頭，才有機會重新回到原本的世界，於是「霞」回到過去，斬斷一切因果，讓世界線重新回歸。

手遊《生死格鬥M》第二季登台　遊戲舞台為《生死5》平行世界（圖／辣椒方舟提供）

手遊《生死格鬥M》第二季登台　遊戲舞台為《生死5》平行世界（圖／辣椒方舟提供）

《生死格鬥M（暫定名）》傳承《生死格鬥（DEAD OR ALIVE）》經典純正的格鬥內涵，延續3D擬真模組及柔膚引擎開發，盡最大可能在玩家面前呈現一如既往熟悉的遊戲環境！玩法方面新添加策略、養成、休閒等元素，戰鬥採用輕鬆又易上手的「半即時手動操控」方式，只需輕點手指即可釋放技能，讓廣大手遊玩家也能一試上手經典名作。

關鍵字：手機遊戲辣椒方舟生死格鬥M

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