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《刀塔自走棋》手遊版開放事前登錄　採全球統一伺服器

《刀塔自走棋》確定將有手遊　開發團隊：永不授權給騰訊（圖／翻攝自巨鳥多多工作室微博）

▲ 日前《刀塔自走棋》開發團隊在微博中透露，未來遊戲即將登陸手機平台。（圖／翻攝自巨鳥多多工作室微博）

記者樓菀玲／綜合報導

近來爆紅的遊戲作品《刀塔自走棋》，以近似於麻將的玩法吸引不少玩家，日前《刀塔自走棋》開發商巨鳥多多工作室在微博中透露，未來遊戲即將登陸手機平台，如今官方終於在近日公開了手機版官方網站，並且同時開放玩家事前登錄。

《刀塔自走棋》是由 MOBA 遊戲《Dota2》所延伸出的自製地圖遊戲，如同當年的「魔獸三國」或「魔獸信長」一般，由對岸的巨鳥多多工作室開發。《刀塔自走棋》不需要過於複雜或即時的操作，較為類似於麻將的玩法，玩家需要抽出隨機的棋子並嘗試組合、排列出強大的手下來擊敗其他玩家，一場遊戲最多可有八名玩家參與，遊戲採回合制，一場遊玩時間約 20 至 40 分鐘。

《刀塔自走棋》手遊版開放事前登錄　採全球統一伺服器（圖／翻攝自《刀塔自走棋》官方網站）

▲ 目前遊戲已經開放事前登錄。（圖／翻攝自《刀塔自走棋》官方網站）

在此之前，根據巨鳥多多工作室在微博發出的貼文，可以明顯看到圖中的巨鳥咬著手機，加上下方的「Coming Soon」字樣，幾乎等同是在宣告未來遊戲將會在手機平台登陸，如今官方終於鬆口確定要在手機版推出，也確實讓不少玩家表示非常期待。

根據目前官方給出的消息指出，未來《刀塔自走棋》將採用伺服器統一的方式來營運，玩家將可以與來自世界各地的玩家一同對戰，而該作在大陸地區將由龍淵網路負責發行。

關鍵字：手機遊戲巨鳥多多刀塔自走棋

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