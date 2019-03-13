最高層級賽事四月降臨台北！《爐石戰記》世界總決賽門票開賣

記者周之鼎／台北報導

2019《爐石戰記》HCT世界總決賽賽事門票即日起於KKTIX販售，四天賽程將分日販售，購票入場觀賽玩家可獲得遊戲內獎勵「勝利的喜悅」卡背。此卡背為鼓勵並感謝玩家參與《爐石戰記》限定實體電競賽事之獨特謝禮，紀念現場觀賽的獨特體驗並分享賽事獲勝選手的喜悅。

伴隨2019《爐石戰記》HCT世界總決賽如火如荼展開，賽事現場將同步舉行賽中賽，迎接亞太區首屆《爐石戰記》大師資格賽！ ！ 4月25日、26日、27日、28日連四天將於台北和平籃球館同步舉行三場《爐石戰記》大師資格賽，每場賽事報名上限為224位，須購買2019《爐石戰記》HCT世界總決賽賽事門票方能免費報名與參與大師資格賽。

每場大師資格賽成將為期兩天，每場賽事首日將舉行八場瑞士制賽事，並於隔日舉行八強暨冠軍賽。每場大師資格賽將於賽事首日上午9時至10時開放報名，賽事名額有限，採先到先贏制，有興趣參賽玩家敬請把握機會，爭取晉級至《爐石戰記》大師巡迴賽資格！以下是本次《爐石戰記》亞太區大師資格賽詳細時程：

除正規賽事外，賽事現場也將舉行街頭競技場，購票入場觀賽玩家可免費報名參與，除可和現場與同好切磋，或與《爐石戰記》知名玩家來場頂尖對決外，更可爭取連勝成績把超棒獎品帶回家！更多賽事活動資訊，可參考官方部落格。

為期四天賽程中，2019《爐石戰記》HCT世界總決賽現場將化身電競嘉年華，透過世界總決賽、大師資格賽及街頭競技場等不同層級與類型賽事，滿足玩家對於《爐石戰記》重量級、中量級與輕量級的電競喜好，展現《爐石戰記》的獨特電競魅力！

卡背將於《爐石戰記》HCT世界總決賽活動結束後，發送至現場觀賽並登記Blizzard Battle.net 之玩家帳號。詳細座位區與票價資訊，請參考KKTIX賽事售票網頁。