《卡拉邦》蓋西族新區域追加　多樣幻獸開放收服

科技中心／綜合報導

日商艾鳴網路遊戲公司旗下自製奇幻冒險 MMORPG 卡拉邦《CARAVAN STORIES》於3/12更新後，開啟了遊戲內特有種族-蓋西族的新區域「納納里梯田」、「柯洛札海港」，玩家們引頸期盼的蓋西族新主線也終於追加囉，想要進入新地區。蓋西族的特設網站也有了新的內容，喜愛蓋西族的玩家們趕快去瞧瞧吧。為紀念新區域的開放，本周有500幻魔石10連抽的寶箱登場，請各位玩家千萬不要錯過超值寶箱。

蓋西族的新區域已於3/12更新完後開放，玩家可從蓋西族的首都-馬魯波波前往「納納里梯田」，再從「柯洛札海港」通往世界的自由都市-「內洛」。新區域中將會有新的幻獸(螢火蟲、河水牛..等)登場，擁有特殊技能的新幻獸們，期待可在遊戲中大放異彩，各位玩家至新區域冒險之餘，也不要忘記收服特別的幻獸。

新區域開啟也將有新的英雄登場-「迪歐奇奇」是一位備受大家期待的年輕運動員，為遊戲內英雄娃烏迦迦的弟弟，姊弟倆皆擁有不錯的運動神經，加入隊伍後期望能有出色的表現，玩家趕快解開「迪歐奇奇」的物語，一同和新英雄展開冒險吧。

3/12更新後，新一波英雄六星進化開放之外，每日任務的報酬也更新追加，玩家能更容易取得遊戲內的各式點數；四月起，遊戲內持續會有各項更新，除了金礦、經驗塔的難度追加外，也將開放難度霸王級的討滅戰域、魔獸團戰等。幻獸的六星進化也預定在四月開啟，喜愛培養幻獸的玩家們將能讓幻獸進化為六星。

隨著英雄的六星進化陸續解放，已經可以看到越來越多的六星英雄出現在遊戲內，因此團隊即將在3/13(三)舉辦捕捉六星角色截圖大賽，邀請各位玩家一同拍出生動有趣的照片分享在社群平台上，讓玩家們互相切磋拍攝能力。