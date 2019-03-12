《純白魔女》攜手《乖離性亞瑟王》合作　聯動活動開跑

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魔法屋互動娛樂代理發行的卡牌RPG手遊《純白魔女》繁中版今日（13日）發佈聯動新版本，宣佈與玩法相同的特色卡牌手遊《乖離性百萬亞瑟王》中的人物角色進行聯動，除了新的服裝外貌和武器裝備可供選擇以外，還有全新的活動王上線。

法莎莉雅（Pharsalia）為日本Square Enix公司開發的手機網路卡牌遊戲《乖離性百萬亞瑟王》標題logo畫面中的角色，也是遊戲劇情中的3D Boss與卡牌。她是“百萬亞瑟王”故事中非常重要的人物角色。雖然有著茅野愛衣的配音，說話十分可愛，個性卻十分乖張，是“毀滅文明者”，“斷絕時代”裡令人恐懼的謎一般的存在。

《純白魔女》中，法莎莉雅將以暗屬性斷絕戰BOSS的形式出場，向魔法少女們和誓約者發起新的挑戰！制勝的秘訣就是培養合適的光屬性魔法卡，再輔以恰當的隊伍搭配，和你的隊友一起乾淨俐落地擊敗法莎莉雅吧。

作為《純白魔女》遊戲的首個聯動活動，新版本的遊戲中進行了大量的有關更新。不僅有全新的聯動劇情登場，更有全新的服裝和武器更新！烏沙哈、盜賊、歌姬等異世界人氣可愛角色的服裝都可以被穿著在身，不同配件還可以隨意搭配！

此外，傭兵和豪這兩個人氣男性角色也將作為魔法卡面加入到遊戲中。

《純白魔女》講述的是一個關於以負面情感為能源的魔法少女們，和毀滅世界的元兇『六姬』相對抗，阻止世間之存在急速向死而行的故事。由於魔女所擁有的「負面情感」增長到一定程度，會對魔女造成「蝕」侵蝕，她們必須與他人締結「誓約」，保持長久的正面情感，維持情感平衡。留給人類的時間，已經所剩無幾。玩家將和有希望拯救這一切的女主角「無垢之白」萬那簽訂「誓約」，幫助她和她的朋友們一起完成使命。

遊戲中，玩家可以自由選擇主角形象和外觀，操作魔法卡牌，在與隊友的配合中全力戰鬥。包含主角在內的所有魔法少女人設都由日本著名畫師LLO設計確立，遊戲配樂則由《寒蟬鳴泣時》的音樂團隊成員負責（記得戴耳機體驗遊戲哦）。更有釘宮理惠、水樹奈奈、內田真禮、上阪堇、水瀨祈等諸多超人氣日本聲優為人物角色配音。