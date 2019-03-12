《哈利波特 巫師同盟》最新畫面曝光　Android版開放事前登錄

記者樓菀玲／台北報導

《Pokémon GO》開發商 Niantic 新作《哈利波特：巫師聯盟》已於 3 月 19 日正式於 Google Play 開放事前登錄，此外官方也於本日同步釋出遊戲最新畫面。

Niantic 認為探險、運動所帶來的樂趣，以及人與人之間所建立的連結，AR 遊戲可以讓人們開創了共同的遊戲體驗，並且強調玩家將能在走出戶外的過程當中，從遊戲裡面得到更多樂趣。

同時 Niantic 也表示《哈利波特：巫師聯盟》是一款攜手華納兄弟、The Blair Partnership、WB Games 共同打造的遊戲作品，玩家在《哈利波特：巫師同盟》之中將可以學習各式魔咒，更可以和隊友一起合作擊退各式敵人，也能從中探索巫師世界的各種要素，本作是開發商 Ninatic 繼《Ingress》及《Pokémon GO》之後，所推出的第三款以 AR 實境為主的手機遊戲。

在《哈利波特：巫師聯盟》的世界觀當中，一大堆發生在麻瓜世界中，出現未經授權能被看到的事物，以及混亂的魔法活動等報告書已經堆滿禁止濫用魔法辦公室了。這些「魔法痕跡」出現的頻率越來越高，而魔法部也已採取了史無前例的方式，那就是與國際巫師聯盟攜手合作成立保密法特別小組來調查並遏制這場災難。 魔法部希望各位巫師及女巫能夠團結起來，來守護這自 1692 簽署生效以來就一直保護著魔法世界安全的《國際巫師聯合會保密法》。