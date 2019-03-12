Netflix公開多項動畫企劃！《龍族教義》、《碳變》次動畫化

記者周之鼎／台北報導

Netflix 繼去年與Production I.G 與 bones 合作後，今日宣布再與 Anima、Sublimation 及 David Production 三家公司達成協議，合力製作原創動畫影集。其中，Anima 將參與製作《碳變：義體置換》，這部動畫改編自 Netflix 於 2018 年 2 月首播的同名真人科幻影集《碳變》（第二季現正拍攝中）。Netflix 也將與 Sublimation 合作，將廣受好評的電玩遊戲《龍族教義》改編為同名原創動畫影集，同時又和 David Production 合作改編日本漫畫《轟天高校生》。

Production I.G 與 bones 先前亦宣布製作影集：Production I.G 將於 2020 年在Netflix 推出《攻殼機動隊：SAC_2045》，以及 WIT STUDIO 製作的《花園裡的吸血鬼》；bones 將製作《Super Crooks》，改編自 Mark Millar 與 Leinil Francis Yu 共同創作的漫畫。

將製作《碳變》的anima Inc. 代表董事笹原晉也說：「「我們為達成這次製作協議感到特別高興，讓創作團隊能全心全意打造優質內容。我們很榮幸在與 Netflix 合作之初，就能改編《碳變》這部知名作品，並送給全球動漫迷。敬請期待這部 anima 製作的獨特作品」。

而負責製作《龍族教義》的Sublimation Inc. 代表董事小石川淳則說：「Sublimation 一直夢想推出自家作品，我們過去多次與其他製作公司合作，參與多部動畫的部分製作。這次很開心能與 Netflix 達成協議，希望能在全球影迷面前，呈現我們獨特的手繪風格動畫。」





Netflix 日本內容總監 John Derderian 表示：「Netflix 希望成為動漫迷、創作者和製作公司心目中的首選平台，打造最理想的製作環境，讓每家公司都能發揮淋漓盡致的創意，並且透過Netflix為超過190個國家的動漫迷呈現他們熱愛的內容」。

