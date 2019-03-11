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《棒球大王》3/12菁英封測啟動　三大模式玩法搶先看

手機遊戲,紅心辣椒,棒球大王（圖／紅心辣椒提供）

科技中心／綜合報導

熱血青春手遊大作《棒球大王》展開事前登錄以來氣勢如虹，紅心辣椒今(8)日宣布將於 3月 12日至3月14日啟動菁英封測，不但如此，今日也同步釋出挑戰模式玩法介紹，包含全壘打、投手與打者挑戰模式，體驗當上王者滋味。

玩家進入《棒球大王》中的全壘打模式後可選擇此次要出賽的選手(為打擊順序第3、4、5棒選手)，進入遊戲後系統將隨機指派一名投手進行餵球，該場比賽玩家有10球機會可以打擊，每擊出一球都將根據球的飛行距離來給予相對應的分數，得到的分數越多，比賽結束時的獎勵也就越多。

此外，每次擊出的球都有機率獲得分數BONUS，擊出有BONUS的球將能額外再獲得分數想要讓球飛的更遠，比賽過程中玩家可以使用力量打擊，一舉將球擊出牆外。比賽結束後會依據玩家的分數、破記錄獎勵來獲得相對應的銀幣。在原本的聯盟獲得指定分數後，將可往下個聯盟邁進，聯盟位階越高，可獲得的銀幣獎勵也就越豐富。

手機遊戲,紅心辣椒,棒球大王（圖／紅心辣椒提供）

在《棒球大王》中，玩家一進入打者挑戰模式，系統即設定在12局末比數平手，且已有一人上壘的狀態，玩家必須12局末結束前從敵對球隊手中獲取分數，就算挑戰成功！但只要該局三人出局沒有拿到分數，則挑戰失敗。

進入《棒球大王》投手挑戰模式時，遊戲系統會設定於12局賽末並已領先三分、二人出局滿壘的狀態下，玩家必須成功讓敵對三名打者出局就算挑戰成功，玩家可巧妙運用球員的不同球種與球路來引領球隊獲得勝利，挑戰成功後不止可以獲得投手裝備，包含球、手套與項鍊，更能夠解鎖通往下個聯盟的關卡。

手機遊戲,紅心辣椒,棒球大王（圖／紅心辣椒提供）

關鍵字：手機遊戲紅心辣椒棒球大王

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