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消基會點名《天堂M》違反兩規定最高罰30萬　官方回應了

《天堂M》新職業「槍手」來了（圖／記者樓菀玲攝）

▲ 今日遊戲橘子針對消基會點名違反規定一事做出回應。（圖／記者樓菀玲攝）

記者樓菀玲／台北報導

消基會在 3 月 8 日的記者會當中，發現當今 8 款熱門手機遊戲當中，逾七成沒有揭露轉蛋機率，其中又《天堂M》不僅沒有揭示轉蛋機率，更沒有在官方網站及消費頁面中公告「未成年人未獲法定代理人同意儲值可退費」等規範，將依《消保法》最高可處 30 萬罰緩，對此遊戲橘子給出回應，將會在 3 月 13 日改版時更新規範。

消基會表示，這次抽查市面上 8 款 Android 系統熱門的手機遊戲，其包含：《黑色沙漠M》、《龍之谷M》、《天堂M》、《石器時代M》、《RO仙境傳說 守護永恆的愛》、《風之國度》、《Seal 希望：新世界》、《烏托邦：起源》等作品。

發現目前只有《黑色沙漠M》和《風之國度》符合揭露轉蛋機率和未成年人未獲法定代理人同意儲值可退費等規範，當中僅有《天堂M》是唯一兩項都不符合規定的遊戲作品。

遊戲橘子公關部門在今日對外發出聲明，強調：「本公司已於 107 年 4 月 4 日公佈轉蛋機率，與消基會新聞稿有出入，並非事實。」另退費部分，遊戲橘子實際處理方式均依使用者契約規定辦理，並表示：「目前購買頁面之說明尚未更新，本公司將於 108 年 3 月 13 日下次改版時更新。」

關鍵字：遊戲橘子轉蛋

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