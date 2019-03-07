《神祕信使》追加DLC劇情　限時優惠特價活動開跑

記者樓菀玲／台北報導

亞洲遊戲發行商 SNSplus 好玩家所代理的旗下女性向遊戲《Mystic Messenger神祕信使》繁體中文版今日（7）推出聖誕節的DLC劇情，為慶祝DLC開啟，官方營運團隊表示也因應聖誕節新劇情的推出，加碼了為期一周的優惠活動，購買隔日聊天室6折（限Original Story & Another Story）。

聖誕節新劇情除了8種不同的結局之外，還特別加入了故事模式全語音的配置，讓玩家更身歷其境的體驗跟角色間的戀愛。故事由C&R公司的聖誕募款餐會做開頭進行了一連串的故事，玩家可以選擇與哪位角色共度聖誕節，並引發各式不同的分歧進入不同結局。

值得關注的是這次特別增加了，新開放角色 ─Unknown的隱藏劇情故事，並釋出多達25張的全新CG圖、全新鈴聲等。另外3月12日為遊戲角色流星的生日，3/10-3/12期間遊戲中會開啟生日相關的活動 ─ 隨機聊天室，玩家們可於這段期間上線跟角色聊天互動，

本次的期間限定合作店為女僕咖啡廳《心物語 Maid Café》，為咖啡廳合作系列最終場並再度回到一開始合作地點 ─ 台北，除了有以遊戲中角色們發想的對應餐點、飲料外，只要點餐即可獲得隨機角色的照片乙張，共有六種不同款式；飲品則是附贈杯墊乙個，共有七款可以蒐集。官方這次也為新的咖啡廳合作推出了全新周邊商品。