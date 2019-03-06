PS4獨佔《往日不再》製作團隊來台解析遊戲 最新試玩心得報導

記者周之鼎／台北報導

由SIE發行，Bend Studio研發的PS4獨佔作品《往日不再（Days Gone）》即將在4月26日發售，負責開發《往日不再（Days Gone）》Band Studio社群經理David Lee來到台灣。並接受台灣媒體訪問。同時也提供了最新的試玩版供媒體試玩。

《DAYS GONE》 是一款以全球瘟疫大滅絕事件兩年後的嚴酷荒野為舞台的開放世界動作冒險遊戲。遊戲的故事發生在致命疾病發生的兩年後，致命疾病讓一些人類變成了「異變者」，他們仍是活著的，需要吃、喝以及睡覺，另外他們也有集體意識。玩家將扮演迪肯聖約翰，化身面對艱難環境竭力求生並同時尋覓生存意義的賞金獵人。《DAYS GONE》推崇充滿真實感與自由的玩法， 帶給玩家自由探索、策劃戰略與遊戲方式的體驗。David表示遊戲主線就已經超過30小時，而支線可能要100小時以上，因此開發團隊相信支線已經相當豐富。

本作除了海量的僵屍外，另一個就是多變的天氣系統，異變者也會因為天氣而有不同的行動，像是在晚上或是下雪時會變的更為殘暴，同時也會影響到玩家騎稱摩托車的時的體驗。主角迪肯在災難前是某位飛車黨的成員，摩托車在本作的地位很重要，是唯一的移動手段。在遊戲中玩家絕對要確保自己有足夠的汽油來騎車，此外摩托車如果用來撞人等也會造成損壞需要修理，因此如果車況不好，會導致玩家身陷危險。製作人表示，關於油料的補給的確有可能在一些地方碰到找不到修理材料或是汽油，所以確實有一些慘忍，不過團隊還是會盡力確保遊戲不會完全卡關無法前進的狀況。

遊戲採多重主線但實際上為單一故事線的設計，因為後期有很多地方可以探索，玩家可決定自己要走哪一條線的指標，每一條任務線也都會給予不同種類的獎勵，因此每一條劇情線都有完成度的設計。有媒體問到E3的時候有看到劇情勢有分歧的，例如要不要處決抓來的犯人，David表示，那個時候遊戲還在早期階段，製作團隊看了一些玩家反應和內部討論後，還是決定做成單一的故事線，相信這會讓遊戲更有趣。

在角色技能上，技能分為求生、近身戰鬥、遠程戰鬥三大系列，技能五層，每一層點兩個後湊集必要點數就可以往下一層點。，製作人表示很推薦遠程中的專注模式，開啟後一段時間內將近入慢動作模式，可以讓玩家比較輕鬆的應對危險狀況。迪肯身上最多可以有兩大槍一小槍以及一近戰武器，以及各式特殊道具。其中近戰武器可自己製作，特殊道具則包括地雷 燒夷彈、汽油彈、遙控炸彈、管狀炸藥等等。引誘裝置炸彈等等各式各樣的武器。

在遊戲中有營地的設計，也就是唯一的安全區，隨著劇情將會逐漸解鎖，David透露，營地將有信任度的設計，信任度主要是解鎖，但每個營地可以解鎖的物品不太相同，玩家可以透過上繳物品來提高該營地對妳的信任度。每個營地（勢力）的信任度是分開的，有的著重機車改造、有的著重武器，玩家可以自行決定把獲得的資源要拿來增加哪個營地的聲望。

許多人在看過宣傳影片後，都認為《往日不在》是一個面對海量僵屍的生存遊戲，甚至認為可說是一款「僵屍無雙」類的遊戲，但在實際試玩後就會知道這類的想法大部分是錯的，在早期還沒有太多種類的資源、敵人群聚還不是很大時，遊戲更適合以暗殺為主來做為主要進攻手段，因為使用槍械造成的槍聲很容易導致被敵方圍爐，而到了各項裝備都稍微成形後，更考驗玩家對於攻略的路線規劃以及方式，例如在面對海量喪屍時，最好事先先安排好撤退路徑，吸引整群注意後，在撤退路徑上安置各種炸彈等等的手段來消滅喪屍，若能以為單憑手上的槍就想殺進殺出可是想太多了。

不可否認的是《往日不在》遊戲過程中給予玩家相當大的壓力，因為所有的資源得自食其力不說，最大的壓力就是離開城鎮後，整個世界除了安全屋幾乎沒有一個友善的單位和地區，不管是人類、喪屍、動物，幾乎都處於敵對狀態，此外天氣變化導致夜晚極度危險，因此實際玩起來可以說是壓力相當大的遊戲。此外在這次的試玩版中，遊戲仍有一些小問題，像是喪屍發出的聲音無法令玩家聽聲辨位，或是讀取久（讀取次數不多）、字幕較小的問題都還有待官方進行調整。



