《仙劍》手遊陸版遭「片面中止服務」　大宇跨海吿研發商

▲ 目前大宇透過官方網站發出公告，表示遊戲將在 4 月 9 日停止營運。（圖／翻攝自仙劍奇俠傳3D回合）

記者樓菀玲／台北報導

大宇資訊授權蓋婭所研發的手機遊戲作品《仙劍奇俠傳3D回合》傳出糾紛，大宇痛批蓋婭罔顧商業道德片面中止服務影響玩家權益，並且正式提出跨海訴訟。但礙於訴訟時程冗長，官方在今日發出公告，表示遊戲將在 2019 年 4 月 9 日停止營運。

《仙劍奇俠傳3D回合》是一款由大宇資訊授權蓋婭所研發的手機遊戲作品，最早在 2016 年 10 月 20 日上市雙平台，之後在同年的 11 月 22 日推出 PC 版本。

根據官方公告指出，2017 年底因與研發商「深圳市蓋婭科技有限公司」（以下簡稱「蓋婭」）於部分合約條款理解上的差異，大宇在該則公告寫道：「蓋婭不但蓄意遺漏更新品項，並數次中斷維護。在溝通及調解的過程中，蓋婭更擅自中止對我方的各項服務，嚴重影響台港澳玩家遊戲權益也藉機損毀我方營運形象。」

大宇痛批：「基於蓋婭罔顧商業道德，片面中止遊戲各項服務，目前營運團隊已採法律途徑向有管轄權的大陸法院提起民事訴訟。」目前，相關大陸法院已受理了大宇提出的告訴，並將擇期開庭審理。營運團隊也將適時公布最終的審判結果。

同時，大宇營運團隊仍在不斷努力與蓋婭協商，並承擔了期間所有設備及相關維運的龐大費用，舉辦各種活動試圖讓遊戲正常營運，試圖將玩家權益的損害減到最低，期盼蓋婭願意重啟更新。

由於跨海訴訟過程極為冗長，營運團隊表示迫於無奈，不願繼續讓玩家繼續困守孤城，幾經審慎思考後，預定將在 2018 年 3 月 20 日 12:00 起關閉遊戲儲值功能，並忍痛決定將於 2019 年 4 月 9 日停止營運《仙劍奇俠傳3D回合》。

▲ 目前蓋婭旗下的《仙劍奇俠傳3D回合》官網已經遭撤下，點擊進入官網後發現網址被導回首頁。（圖／翻攝自蓋婭互娛官方網站）