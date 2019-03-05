ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《仙劍》手遊陸版遭「片面中止服務」　大宇跨海吿研發商

《仙劍》手遊陸版遭「片面中止服務」　大宇跨海吿研發商（圖／翻攝自仙劍官方網站）

▲ 目前大宇透過官方網站發出公告，表示遊戲將在 4 月 9 日停止營運。（圖／翻攝自仙劍奇俠傳3D回合）

記者樓菀玲／台北報導

大宇資訊授權蓋婭所研發的手機遊戲作品《仙劍奇俠傳3D回合》傳出糾紛，大宇痛批蓋婭罔顧商業道德片面中止服務影響玩家權益，並且正式提出跨海訴訟。但礙於訴訟時程冗長，官方在今日發出公告，表示遊戲將在 2019 年 4 月 9 日停止營運。

《仙劍奇俠傳3D回合》是一款由大宇資訊授權蓋婭所研發的手機遊戲作品，最早在 2016 年 10 月 20 日上市雙平台，之後在同年的 11 月 22 日推出 PC 版本。

根據官方公告指出，2017 年底因與研發商「深圳市蓋婭科技有限公司」（以下簡稱「蓋婭」）於部分合約條款理解上的差異，大宇在該則公告寫道：「蓋婭不但蓄意遺漏更新品項，並數次中斷維護。在溝通及調解的過程中，蓋婭更擅自中止對我方的各項服務，嚴重影響台港澳玩家遊戲權益也藉機損毀我方營運形象。」

大宇痛批：「基於蓋婭罔顧商業道德，片面中止遊戲各項服務，目前營運團隊已採法律途徑向有管轄權的大陸法院提起民事訴訟。」目前，相關大陸法院已受理了大宇提出的告訴，並將擇期開庭審理。營運團隊也將適時公布最終的審判結果。

同時，大宇營運團隊仍在不斷努力與蓋婭協商，並承擔了期間所有設備及相關維運的龐大費用，舉辦各種活動試圖讓遊戲正常營運，試圖將玩家權益的損害減到最低，期盼蓋婭願意重啟更新。

由於跨海訴訟過程極為冗長，營運團隊表示迫於無奈，不願繼續讓玩家繼續困守孤城，幾經審慎思考後，預定將在 2018 年 3 月 20 日 12:00 起關閉遊戲儲值功能，並忍痛決定將於 2019 年 4 月 9 日停止營運《仙劍奇俠傳3D回合》。

《仙劍》手遊陸版遭「片面中止服務」　大宇跨海吿研發商（圖／翻攝自仙劍官方網站）

▲ 目前蓋婭旗下的《仙劍奇俠傳3D回合》官網已經遭撤下，點擊進入官網後發現網址被導回首頁。（圖／翻攝自蓋婭互娛官方網站）

關鍵字：手機遊戲大宇資訊仙劍奇俠傳3D回合

推薦閱讀

《仙劍》手遊陸版遭「片面中止服務」　大宇跨海吿研發商

美國玩家大難不死！微星電競螢幕幫他擋下一顆子彈

皆葉英夫、吉田明彥4/13來台會粉絲　CyDesignation創作展3/30開幕

迪士尼新作《Tsum Tsum Land》將登台　事前登錄開跑

《爐石戰記》HCT世界總決賽參賽名單出爐 台選手占兩席！

《APEX英雄》上市一個月突破5000萬玩家大關

《冒險聖歌》讓PS4嚴重死當可退費？索尼：尚未宣布

打造自己的城市！《美麗新世界 1800》四月展開公測

宏碁持續布局全球電競　ESL延長合作關係3年

《軒轅劍龍舞雲山》上市拚人氣　打造三公尺巨劍矗立西門商圈

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

LOL俄羅斯女子戰隊被當電腦打

微星電競螢幕幫玩家擋下一顆子彈

老師沉迷《傳說對決》領悟手遊成癮

《軒轅劍龍舞雲山》上市拚人氣

《美麗新世界 1800》下週展開公測

網路瘋傳《Apex英雄》手遊攏是假

俄羅斯CS電玩賽輸一場脫一件

室內裝修角度看《還願》杜家

《冒險聖歌》讓PS4嚴重死當

《刀塔自走棋》首次台灣賽事即將舉行

最新新聞

大宇跨海告蓋婭「片面中止服務」

微星電競螢幕幫玩家擋下一顆子彈

CyDesignation創作者展3/30開幕

迪士尼《Tsum Tsum Land》登台

《爐石》世界總決賽參賽名單出爐

《APEX英雄》突破5000萬玩家大關

《冒險聖歌》讓PS4嚴重死當

《美麗新世界 1800》下週展開公測

宏碁布局全球電競　ESL延長合作關係3年

《軒轅劍龍舞雲山》上市拚人氣

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們合作提案客服信箱隱私權政策
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366