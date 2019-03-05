皆葉英夫、吉田明彥4/13來台會粉絲　CyDesignation創作展3/30開幕

記者樓菀玲／台北報導

繪製《碧藍幻想》和《Project Awakening》等知名手遊大作的日本殿堂級美術頂尖團隊CyDesignation，即將在3月30日至4月28日期間來台展出，美術團隊成員包含：總監皆葉英夫、相場良祐、吉田明彥、堀壯太郎，以上四位更將受邀來台，預定在4月13日下午舉辦簽名會，與台灣粉絲相見歡。

曾擔任《FINAL FANTASY》系列的美術總監皆葉英夫 自2012年創立CyDesignation，打造了一個專門將各種資訊進行精緻圖像化設計，並賦予完整世界觀的頂尖美術團隊。

CyDesignation網羅許多優秀好手，像是團隊領導者之一、擔任《FINAL FANTASY XI》美術總監，並且擅長以2D和3D混搭進行遊戲開發的 相場良祐，與以動畫、遊戲背景為主活躍於業界的 堀壯太郎，不但繪製《刀劍神域 II》和《刀劍神域劇場版－序列戰爭》的概念美術，也擔任遊戲《大神》《碧藍幻想》等場景美術，以及《El Shaddai》的美術總監。

在台灣，CyDesignation團隊領導者中最廣為人知的 吉田明彥，其參與過的作品有遊戲《尼爾：自動人形》、動畫電影《道別的早晨就用約定之花點綴吧》的角色設計，以及《皇家騎士團》系列與《FINAL FANTASY》系列的角色設計與美術，其美術風格及作品在全球也極富盛名。

CyDesignation以 皆葉英夫 為首，由 相場良祐、吉田明彥、堀壯太郎率領多名日本優秀美術創作者，創造了既獨特又統一的美術風格，不論是在《巴哈姆特之怒》或是《碧藍幻想》，更亦或是《小小諾亞》等遊戲的角色、場景和世界觀的設計上，在遊玩遊戲的同時，帶給遊戲愛好者殿堂級的美術感官刺激。

2019年3月30日(六)-4月28日(日)在西門町d/art動漫畫廊將舉行『CyDesignation創作特展』，將展示《碧藍幻想》、《Project Awakening》、《小小諾亞》、《尼爾：自動人形》、《道別的早晨就用約定之花點綴吧》等多款CyDesignation創立至今參與過的遊戲和美術作品之彩圖和草稿等一百多幅作品。

此外，還特別為了台灣特展繪製了全新作品展出，並且CyDesignation的核心成員──皆葉英夫、相場良祐、吉田明彥、堀壯太郎也將於4月13-14日兩天來台舉辦展覽活動，為了讓喜愛CyDesignation的愛好者們一睹日本頂尖美術團隊的風采，d/art這次特別在集思交通部會議中心盛大舉辦CyDesignation繪圖講座。

CyDesignation創作特展活動資訊

參展作家：皆葉英夫、相場良祐、吉田明彥、堀壯太郎、永井悠也、大原遼士、TORONN、金田祐太郎、賴哲康、古澤淳志、上田都史佳、瀬野文夫

展期：2019 年 3 月 30 日（六）至 4 月 28 日（日）

展場：d/art Taipei 3F

入場：100元

※入場即贈展覽明信片乙張



CyDesignation聯合簽名會

出席嘉賓：皆葉英夫、相場良祐、吉田明彥、堀壯太郎

活動時間：4 月 13 日（六）下午 7:00-9:00

活動地點：台北市萬華區武昌街二段 14 號 3樓（d/art 3F）

吉田明彥特別座談

訪談者：PUMP

活動時間：4 月 14 日（日）下午 7:00-9:00

活動地點：台北市萬華區武昌街二段 14 號 3樓（d/art 3F）

Wacom繪圖示範

主講人：毅峰

活動時間：4 月 19 日（五）下午 7:00-8:30

活動地點：台北市萬華區武昌街二段 14 號 3樓（d/art 3F）

※舉辦講座活動期間，展區不開放參觀



CyDesignation繪圖講座

活動地點：臺北市中正區杭州南路一段24號（集思交通部會議中心3F國際會議廳）

4月13日（六）下午1:20-2:50：皆葉英夫、下午3:20-4:50：相場良祐

4月14日（日）下午1:20-2:50：堀壯太郎、下午3:20-4:50：吉田明彦

※本活動採線上預約制