ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

皆葉英夫、吉田明彥4/13來台會粉絲　CyDesignation創作展3/30開幕

皆葉英夫、吉田明彥4/13來台會粉絲　CyDesignation創作展3/30開幕（圖／d/art提供）

記者樓菀玲／台北報導

繪製《碧藍幻想》和《Project Awakening》等知名手遊大作的日本殿堂級美術頂尖團隊CyDesignation，即將在3月30日至4月28日期間來台展出，美術團隊成員包含：總監皆葉英夫、相場良祐、吉田明彥、堀壯太郎，以上四位更將受邀來台，預定在4月13日下午舉辦簽名會，與台灣粉絲相見歡。

曾擔任《FINAL FANTASY》系列的美術總監皆葉英夫 自2012年創立CyDesignation，打造了一個專門將各種資訊進行精緻圖像化設計，並賦予完整世界觀的頂尖美術團隊。

皆葉英夫、吉田明彥4/13來台會粉絲　CyDesignation創作展3/30開幕（圖／d/art提供）

CyDesignation網羅許多優秀好手，像是團隊領導者之一、擔任《FINAL FANTASY XI》美術總監，並且擅長以2D和3D混搭進行遊戲開發的 相場良祐，與以動畫、遊戲背景為主活躍於業界的 堀壯太郎，不但繪製《刀劍神域 II》和《刀劍神域劇場版－序列戰爭》的概念美術，也擔任遊戲《大神》《碧藍幻想》等場景美術，以及《El Shaddai》的美術總監。

在台灣，CyDesignation團隊領導者中最廣為人知的 吉田明彥，其參與過的作品有遊戲《尼爾：自動人形》、動畫電影《道別的早晨就用約定之花點綴吧》的角色設計，以及《皇家騎士團》系列與《FINAL FANTASY》系列的角色設計與美術，其美術風格及作品在全球也極富盛名。

皆葉英夫、吉田明彥4/13來台會粉絲　CyDesignation創作展3/30開幕（圖／d/art提供）

CyDesignation以 皆葉英夫 為首，由 相場良祐、吉田明彥、堀壯太郎率領多名日本優秀美術創作者，創造了既獨特又統一的美術風格，不論是在《巴哈姆特之怒》或是《碧藍幻想》，更亦或是《小小諾亞》等遊戲的角色、場景和世界觀的設計上，在遊玩遊戲的同時，帶給遊戲愛好者殿堂級的美術感官刺激。

皆葉英夫、吉田明彥4/13來台會粉絲　CyDesignation創作展3/30開幕（圖／d/art提供）

2019年3月30日(六)-4月28日(日)在西門町d/art動漫畫廊將舉行『CyDesignation創作特展』，將展示《碧藍幻想》、《Project Awakening》、《小小諾亞》、《尼爾：自動人形》、《道別的早晨就用約定之花點綴吧》等多款CyDesignation創立至今參與過的遊戲和美術作品之彩圖和草稿等一百多幅作品。

皆葉英夫、吉田明彥4/13來台會粉絲　CyDesignation創作展3/30開幕（圖／d/art提供）

此外，還特別為了台灣特展繪製了全新作品展出，並且CyDesignation的核心成員──皆葉英夫、相場良祐、吉田明彥、堀壯太郎也將於4月13-14日兩天來台舉辦展覽活動，為了讓喜愛CyDesignation的愛好者們一睹日本頂尖美術團隊的風采，d/art這次特別在集思交通部會議中心盛大舉辦CyDesignation繪圖講座。

CyDesignation創作特展活動資訊

參展作家：皆葉英夫、相場良祐、吉田明彥、堀壯太郎、永井悠也、大原遼士、TORONN、金田祐太郎、賴哲康、古澤淳志、上田都史佳、瀬野文夫
展期：2019 年 3 月 30 日（六）至 4 月 28 日（日）
展場：d/art Taipei 3F
入場：100元

※入場即贈展覽明信片乙張

CyDesignation聯合簽名會

出席嘉賓：皆葉英夫、相場良祐、吉田明彥、堀壯太郎
活動時間：4 月 13 日（六）下午 7:00-9:00
活動地點：台北市萬華區武昌街二段 14 號 3樓（d/art 3F）

吉田明彥特別座談

訪談者：PUMP
活動時間：4 月 14 日（日）下午 7:00-9:00
活動地點：台北市萬華區武昌街二段 14 號 3樓（d/art 3F）

Wacom繪圖示範

主講人：毅峰
活動時間：4 月 19 日（五）下午 7:00-8:30
活動地點：台北市萬華區武昌街二段 14 號 3樓（d/art 3F）

※舉辦講座活動期間，展區不開放參觀

CyDesignation繪圖講座

活動地點：臺北市中正區杭州南路一段24號（集思交通部會議中心3F國際會議廳）

4月13日（六）下午1:20-2:50：皆葉英夫、下午3:20-4:50：相場良祐
4月14日（日）下午1:20-2:50：堀壯太郎、下午3:20-4:50：吉田明彦
※本活動採線上預約制

關鍵字：d/art皆葉英夫相場涼祐吉田明彥堀壯太郎

推薦閱讀

皆葉英夫、吉田明彥4/13來台會粉絲　CyDesignation創作展3/30開幕

迪士尼新作《Tsum Tsum Land》將登台　事前登錄開跑

《爐石戰記》HCT世界總決賽參賽名單出爐 台選手占兩席！

《APEX英雄》上市一個月突破5000萬玩家大關

《冒險聖歌》讓PS4嚴重死當可退費？索尼：尚未宣布

打造自己的城市！《美麗新世界 1800》四月展開公測

宏碁持續布局全球電競　ESL延長合作關係3年

《軒轅劍龍舞雲山》上市拚人氣　打造三公尺巨劍矗立西門商圈

《傳說對決》GCS賽區啟用新競賽模式　全局BP為戰局帶來新面貌

報名人數爆表！《刀塔自走棋》首次台灣賽事即將舉行

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

LOL俄羅斯女子戰隊被當電腦打

《軒轅劍龍舞雲山》上市拚人氣

老師沉迷《傳說對決》領悟手遊成癮

《美麗新世界 1800》下週展開公測

網路瘋傳《Apex英雄》手遊攏是假

俄羅斯CS電玩賽輸一場脫一件

室內裝修角度看《還願》杜家

台灣《爐石》選手羅杰奪冬季賽冠軍

《刀塔自走棋》首次台灣賽事即將舉行

《冒險聖歌》讓PS4嚴重死當

最新新聞

CyDesignation創作者展3/30開幕

迪士尼《Tsum Tsum Land》登台

《爐石》世界總決賽參賽名單出爐

《APEX英雄》突破5000萬玩家大關

《冒險聖歌》讓PS4嚴重死當

《美麗新世界 1800》下週展開公測

宏碁布局全球電競　ESL延長合作關係3年

《軒轅劍龍舞雲山》上市拚人氣

《傳說對決》GCS啟用新競賽模式

《刀塔自走棋》首次台灣賽事即將舉行

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們合作提案客服信箱隱私權政策
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366