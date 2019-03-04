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終結5年無冠！台灣《爐石》選手羅杰奪冬季賽冠軍

記者周之鼎／台北報導

台灣著名《爐石戰記》選手羅杰（Roger）在稍早結束的《爐石戰記》冬季冠軍賽中奪冠，也是羅杰個人首次的國際賽冠軍。

本次的冬季冠軍賽共由全球共16名選手出賽， 北美、歐洲、亞太和中國賽區的頂尖選手從區域季後賽脫穎而出， 每個賽區各有四名選手參賽。HCT 冬季冠軍賽將以雙淘汰的分組賽事揭開序幕，隨後再進行單淘汰的季後賽程。每組將包含四名參賽者、每個賽區各一名。對戰為五戰三勝制，採征服賽制，並有一次職業禁用，因此每名選手必須攜帶四副牌組。每組選手將依據排名進行分配。

羅杰在昨天晉級4強，在今日先對上秋季亞軍 bloodyface，羅杰第一局就以任務賊搶下一勝，再以偶數術、復活牧連下三城以3:0晉級冠軍賽。最後在冠軍賽對上夏季冠軍 Bunnyhopper。第一局先以死聲獵獲勝，第二局任務賊成功度過前期後，一個神抽「準備」再搶一勝，第三局 Bunnyhopper 起手不順，即便羅杰只剩下復活牧，最後仍以藍龍搭配心靈震爆直接收頭，以3:0收下冠軍。

羅傑於賽後表示：「 真的很開心，這是打爐石五年來以來的第一個冠軍。謝謝一路一來幫助我的人，要感謝的人太多了，希望在螢幕前幫他加油的人也可以因此感到開心。」羅杰本次不僅帶走 HCT 冬季冠軍的頭銜、也帶走 5 萬美元（約新台幣154萬）的冠軍獎金、以及總共 30  點的《爐石戰記》競技積分，同時羅杰也已經確保有足夠的積分，參與今年4月即將在台灣舉行的爐石戰記HCT世界總決賽。
 

關鍵字：羅杰roger爐石戰記爐石冬季賽冠軍

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