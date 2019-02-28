《閃耀暖暖》公開遊戲世界觀　限量封測今起開跑

記者樓菀玲／台北報導

由品玩邦藝術與疊紙遊戲聯合發行的暖暖系列新作，次世代3D巨作《閃耀暖》於今日正式宣布限量封測啟動，並首次公開遊戲世界觀及部分遊戲場景圖片，更釋出了套裝「童話香氛」的展示影片。

暖暖作為被選擇的命運主人公，從異世界來到奇迹大陸，見證了奇迹大陸燦爛的文明，也見證了文明的毀滅。在《閃耀暖暖》中，暖暖重新回到680年前的奇迹大陸，尋找毀滅世界的大設計師，擔負起改變未來的使命。隨著暖暖的探尋之旅，大設計師和奇迹大陸背後不為人知的秘密也逐漸被揭開，暖暖將和古往今來的設計師並肩作戰，與宿命為敵，戰場是整個世界。

《閃耀暖暖》延續疊紙一貫獨特且精緻的美術風格，邀請了國內外知名畫師傾力繪製，塑造宏大史詩世界，此次也釋出了遊戲中的部分場景供搭配師們欣賞。在《閃耀暖暖》中，每個少女都有屬於自己的王國，她們會在那裏編織著自己的夢。這些連空氣中都彌漫著幸福香氣的世界，有時會被設計成一件件的作品，存在於現實世界。而這次給搭配師們分享的是「童話香氛」的服裝展示，將帶領大家走進夢幻王國。

最後，官方除了於今日展開限量封測，事前預約登錄活動也仍持續進行中，目前預約人數已突破50萬人，尚未預約的玩家只要現在完成「事前登錄」，除了能在遊戲內獲得5000金幣、30體力的預約禮包，更可領取50萬人預約達成獎勵——「幻之券」10張。