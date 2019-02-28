ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《料理次元》3/7展開封閉測試　兩大「食靈」介紹搶先看

《料理次元》3/7展開封閉測試　兩大「食靈」介紹搶先看（圖／艾肯娛樂提供）

科技中心／綜合報導

艾肯娛樂旗下代理的奇幻美食冒險RPG養成手遊《料理次元》於今日宣布，遊戲將於2019年3月7日中午12點準時展開封閉測試，官方也於今天釋兩位食靈介紹，廣邀玩家一同進入料理次元的異世界。

鯛魚燒，不僅是一種著名的日本甜食，作法似於傳說中的「今川燒」——濃香軟綿的麵皮為外衣、呼之欲出的紅豆餡料，搭配令人不禁莞爾一笑的鯛魚外型，建構出天衣無縫的討喜雙滋味。

《料理次元》3/7展開封閉測試　兩大「食靈」介紹搶先看（圖／艾肯娛樂提供）

有關於鯛魚燒的起源，在歷史記載中是相對較少的，甚至已經到了不可考證的地步。但直到如今，無論是已三十而立的大人亦或是仍保有赤子之心的孩童，都仍非常熱愛鯛魚燒，或許因為在日語當中鯛魚燒的讀音似於可喜可賀（おめでタイおめでタイ），故都將其視為能帶來吉祥的一道甜品。

在《料理次元》中，鯛魚燒之食靈宛如從童話故事中走出的公主一般，善良、勇敢、溫柔而體貼，盼能給予孩子們各式各樣的夢想，不幸的是似乎遭受了某種詛咒，有著容易遇到不幸的體質，這使她的身世又蒙上了一層神秘的黑紗。

《料理次元》3/7展開封閉測試　兩大「食靈」介紹搶先看（圖／艾肯娛樂提供）

常陷於沉默之中、令人難以捉摸的龍蝦意麵，如童話故事中的睡美人一般，總是陷入長時間的睡眠中，傳言中每日需睡眠24小時，沉迷於睡眠的原因不明，傳說中龍蝦意麵的本體存在於另一個世界之中，整體就如謎一般存在的食靈。

關鍵字：手機遊戲艾肯娛樂料理次元

推薦閱讀

《閃耀暖暖》公開遊戲世界觀　限量封測今起開跑

奇偶數卡牌再見！《爐石戰記》公開2019巨龍年多項變革計畫

《石器時代M》全新AR抓寵系統開啟　八爪魚系寵物同步登場

《黑色沙漠M》追加世界貿易系統　開發團隊3月來台會談

快訊／《精靈寶可夢》第八世代全新作「劍/盾」正式現身

《還願》封面藏第二結局！「美心根本沒死」操控杜爸：觀落陰洗回憶

寶可夢快閃店即將落幕 皮卡丘現身與粉絲共度最後一日

相隔10年經典格鬥遊戲回歸！《侍魂》全新作新作今夏推出

可保全隊不死！《鬥陣特攻》新英雄巴帝斯特閃電現身開放測試

第八世代要來了!？《精靈寶可夢》新作發表會今晚登場

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《聖鬥士星矢》雙平台公測開跑

《閃耀暖暖》公開遊戲世界觀

《料理次元》3/7展開封閉測試

《爐石戰記》公開巨龍年多項變革

林芷瑈出演《還願》公開幕後花絮

即／《精靈寶可夢 劍/盾》正式現身

《還願》太恐怖老外也嚇壞

《石器時代M》開放AR抓寵系統

俄羅斯CS電玩賽輸一場脫一件

最新新聞

《閃耀暖暖》公開遊戲世界觀

《爐石戰記》公開巨龍年多項變革

《石器時代M》開放AR抓寵系統

《黑色沙漠M》開發團隊3月來台

即／《精靈寶可夢 劍/盾》正式現身

美心沒死！《還願》封面藏第二結局

寶可夢快閃店即將落幕

《侍魂》全新作新作今夏推出

《鬥陣特攻》新英雄巴帝斯特公開

《精靈寶可夢》新作發表會今晚登場

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們合作提案客服信箱隱私權政策
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366