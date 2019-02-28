《料理次元》3/7展開封閉測試　兩大「食靈」介紹搶先看

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艾肯娛樂旗下代理的奇幻美食冒險RPG養成手遊《料理次元》於今日宣布，遊戲將於2019年3月7日中午12點準時展開封閉測試，官方也於今天釋兩位食靈介紹，廣邀玩家一同進入料理次元的異世界。

鯛魚燒，不僅是一種著名的日本甜食，作法似於傳說中的「今川燒」——濃香軟綿的麵皮為外衣、呼之欲出的紅豆餡料，搭配令人不禁莞爾一笑的鯛魚外型，建構出天衣無縫的討喜雙滋味。

有關於鯛魚燒的起源，在歷史記載中是相對較少的，甚至已經到了不可考證的地步。但直到如今，無論是已三十而立的大人亦或是仍保有赤子之心的孩童，都仍非常熱愛鯛魚燒，或許因為在日語當中鯛魚燒的讀音似於可喜可賀（おめでタイおめでタイ），故都將其視為能帶來吉祥的一道甜品。

在《料理次元》中，鯛魚燒之食靈宛如從童話故事中走出的公主一般，善良、勇敢、溫柔而體貼，盼能給予孩子們各式各樣的夢想，不幸的是似乎遭受了某種詛咒，有著容易遇到不幸的體質，這使她的身世又蒙上了一層神秘的黑紗。





常陷於沉默之中、令人難以捉摸的龍蝦意麵，如童話故事中的睡美人一般，總是陷入長時間的睡眠中，傳言中每日需睡眠24小時，沉迷於睡眠的原因不明，傳說中龍蝦意麵的本體存在於另一個世界之中，整體就如謎一般存在的食靈。