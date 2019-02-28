《還願》美心根本沒死？「三大證據」揭開神秘第二結局

點評：被美心救贖的，其實是我們

＊本文有《還願》巨大劇情雷，請謹慎閱讀

自19號推出後大受歡迎，台灣驚悚遊戲《還願》靠著精緻的台灣家庭布景，與神秘的宗教色彩廣受全球好評。雖然在22號時鬧出「符咒門」事件，讓許多玩家紛紛惋惜「遊戲討論都被政治議題蓋掉了」，但隨著26號赤燭宣布「暫時下架STEAM」後，也讓許多遊戲討論的焦點再次回到遊戲劇情上。

在許多玩家的「回歸討論」下，近期對於遊戲的主軸「美心死亡」有著更進一步的理解，有人甚至提出一個大膽的假說，有著「美心根本沒死」的第二結局。

而本文就是在整理台灣各大《還願》討論區的有趣推測，順便加入筆者個人的一些淺見，來解釋杜豐于在結局中所看到的「圓滿」是甚麼？

關鍵一：為何杜美心有可能沒死？

據巴哈網友「說書人貓皮」提到，遊戲中在第二章的1986年場景，在父母臥房放置《碼頭姑娘》唱片後，會出現這樣的畫面：

在牆上所有的「鞏莉芳」照片都充滿著血淚時，不曉得你是否注意到，有一張照片很特別，居然沒有留著血淚？其實真正的原因在於，這張根本就不是莉芳媽媽的照片，而是杜美心的照片。

那麼證據何在呢？

而在巴哈網友「大鍋郭 hi4u2cu420」拆解遊戲檔案的解析中提到，遊戲中這些眼睛流血淚的照片，在遊戲資料夾內的檔名都叫做「母親海報」（檔名為momposter_detail01 ）；特別的是沒有流血淚的那張，遊戲資料夾內的檔名卻叫做「女兒照片」（檔名為daughterpicture_diffuse ）。

如果赤燭當初的設定沒有錯，那麼這張神秘的「女兒照片」非常有可能指向「美心沒有死掉」的事實，而她長大後長得跟媽媽「鞏莉芳」幾乎一模一樣。

▼母親海報.JPG



▼女兒照片.JPG

關鍵二：還願的封面照片對比

只要跑一輪劇情的人就會知道，遊戲劇情中跑去「還願」的人是爸爸杜豐于，但問題來了，為什麼遊戲的宣傳封面上，放的卻是一名女性角色？

回憶起遊戲中的整個流程，途中杜豐于穿梭過往最後走到「圓滿之門」，許多人會歸咎於是杜豐于在害死美心後精神錯亂、不斷幻想，也有人是說是杜豐于成為「地縛靈」，不斷重複輪迴著生前的場景。

據PTT網友mgdesigner的討論，她提到了小女孩的特徵：拿著麥克風，穿著小洋裝，這非常有可能是再長大一點點的美心。

參考許多YOUTUBE上面的「觀落陰」影片，你可以看到許多人與封面圖上的女孩有著類似的打扮，臉上蓋一層金紙，並用束帶把眼睛摀住。

用這個觀點來看封面照片，藉此解釋遊戲的主軸就非常合理了，那就是真正「還願」的不是爸爸，而是美心，而整個劇情並不是爸爸的回憶幻想或者死後的輪迴，而是美心透過「觀落陰」來看到爸爸所見，進而拯救爸爸的冤魂而「還願」的過程。

照這樣的假設來回頭看「女兒紅事件」（有人戲稱薛丁格的美心，生死未知），也許浸泡藥酒的美心在中途就被莉芳偷偷救出來，而杜豐于仍陷在過了七天「無反應」的情節中，在這樣未知的情況下被憤怒的莉芳所殺死。

在美心成為大明星後，她意識到其實爸爸也是愛著她的，只是用錯了方法，於是她回到過去的舊家實行真正的「還願」，想要拯救困在過去輪迴的杜豐于冤魂（或者地縛靈）。

關鍵三：遊戲的最後，全部指向了圓滿



實際上遊戲並沒有明確告訴我們美心是否死亡，當結局杜豐于打開廁所的門之時，我們只看到美心跑出去玩的光影，伴著草東帶感的主題曲，讓許多人看到美心的那句「爸爸我們回家吧」頓時痛哭流淚。

此時此刻，玩家們的淚水代表了甚麼？是在感嘆，為何如此天真的小妹妹，居然被邪教害死？還是小妹妹想要的幸福如此單純，而爸媽卻渾然不知？

不管的你感動、難過、流淚的原因是甚麼，你在遊戲的中扮演的角色杜豐于，也隨著你的到來的情緒，在遊戲中被美心所拯救。

用這結局的觀點「美心救父」來推斷劇情，那麼劇中的諸多疑點之處都有合理的解釋了，例如為什麼遊戲場景中會有爸媽的紙紮人？

從民俗角度來說，紙紮人通常只有在祭祀時會出現，而劇中紙紮人形象的角色只有杜豐于與鞏莉芳，這就代表遊戲中進行了一場針對「杜氏夫婦」的法會或者祭祀。

最好的解釋，便是長大的美心重回凶宅舊地，重建過去的舊宅樣貌，作法招魂，好讓困在記憶輪迴的爸爸得以超渡。

而最終讓爸爸的冤魂走向「圓滿」之門，就是她還願的最終目的。

雖然遊戲中並沒有辦法讓你玩出另外一個「遊戲畫面」，但是通過拼湊線索與整理，你能了解結局的另外一種含意，這就是遊戲中隱藏的第二結局「美心還願，招魂救父」。

當然講了這麼多，還是有些人認為這只是玩家的推測與腦補而已，但實際上開放式的結局本來就是一種留給玩家的樂趣，照線索推斷，從中拼湊出真相，而這也是遊戲的玩法之一。

無論如何，千千萬萬的杜豐于都在那淒美結局、在與美心的追逐中被拯救出來了，也許在真實的劇情線上杜美心早就死了，但在無數人們心中，她還依舊活著，因為我們都曾是那位無可救藥的杜豐于。