《鐵之王座》推全新聯盟活動　「古代人試煉」2/28開跑

記者樓菀玲／台北報導



網石公司今27日預告，旗下策略MMO手遊《鐵之王座：Iron Throne》明天(28日)將推出多項更新，包含聯盟合作的「侵襲裂痕」及玩家挑戰個人成就的「古代人試煉」兩項活動。另外還有全新英雄、白龍城也在本次更新後推出。

「侵襲裂痕」是全新專屬聯盟的活動，鼓勵玩家和聯盟成員一同合作參戰。聯盟成員必須齊心捍衛聯盟城堡，阻擋附近「次元要塞」或「裂痕要塞」的侵襲。聯盟成員將會發現，唯一可以確保獲勝的方式是協力合作、對抗「侵襲裂痕」，並在敵方攻破聯盟城堡前摧毀對方。



另一項即將開啟的活動「古代人試練」，是專為追求獲得個人榮譽的領主所設計的項目。玩家能在活動中的「試煉尖塔」證明自己的能力。只要城堡等級在20級以上的玩家就能參加此項活動，而試煉尖塔將會在王國中隨機出現，玩家可在世界地圖中找到「試煉尖塔」的蹤跡。

玩家一開始會從初階等級開始，之後隨著過關，將可選取不同等級關卡，並派遣自己的部隊作戰。只要成功破解試煉尖塔中的關卡，玩家就能不斷重複進行試煉，獲得更多的獎勵。試煉尖塔中，玩家將可獲得豐富獎勵，包含建築物升等項目。玩家只要成功解開試煉尖塔最高等級，還可獲得永久增益功能的獎項。

本次更新後，全新英雄角色蘭德、艾德爾烈德和多瑪也將解鎖。玩家可在活動中心中的「新成就獎勵」中取得三位全新英雄。過去這三位英雄角色都是在村莊模式中的NPC角色，本次更新後，玩家將可在遊戲中暢玩這些英雄角色。此外，最新城堡外觀「白龍城」也同步推出，玩家只要城堡等級高於35級，就能取得全新的「白龍城」城堡外觀。