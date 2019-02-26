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萌塔防手遊《全民小小兵》將登台　事前登錄活動正式展開

手機遊戲,全民小小兵（圖／業者提供）

記者樓菀玲／台北報導

Poseidon Games於近日宣布，正式取得三國Q萌塔防手遊《全民小小兵》於台、港、澳三區的獨家代理權。《全民小小兵》是一款以三國為背景，集結了蒐集養成、策略塔防等多樣元素，完美繼承了經典塔防手遊《全民主公》的正統續作。開發團隊希望能透過此作品，帶大家重回風起雲湧、英傑匯聚的三國時代，與Q萌可愛的英雄們並肩作戰，再次體驗一場場精彩刺激的歷史戰役，寫下屬於自己的故事篇章。

《全民小小兵》中將塔防玩法與武將系統進行全面的升級，例如部分關卡中新增了可以手動操作的攻擊武器，像是「滾石雷木」、「巨型弩炮」等，在戰鬥中可以一次性對敵軍造成大量傷害！而遊戲內的敵人兵種充滿多樣變化，諸如會復活的飛蛾、會隱身的刺客，多達上百種的敵人特性相互搭配，形成不同的進攻方式，進一步考驗玩家的燒腦極限！

PVP戰鬥也從1V1變成了3V3的形式，考驗玩家的操作與控場能力，要在何時施放武將技能，並思考武將之間的技能搭配將成為取勝的關鍵。同時為了讓每一個英雄都有用武之地，加入了全新的「戰法」系統，每個武將可以裝備3個戰法。主公通過自由選擇戰法，可讓武將獲取不同的技能，合理的戰法搭配將讓每一個英雄都發光發熱。

手機遊戲,全民小小兵（圖／業者提供）

遊戲美術方面，《全民小小兵》在角色設計與畫面精緻度上，投注了大量的精力，希望能在視覺上給玩家帶來絕佳的體驗。有別於一般塔防以2D為主的形式，遊戲卡牌畫面使用3D建模，將人物角色變得更加立體、高清。無論是巧笑倩兮的小喬，還是傾國傾城的大喬，經典的三國人物皆栩栩如生地完美呈現，另外，開發團隊也將遊戲中的塔防戰鬥特效，不斷地優化提升，使戰鬥過程中角色的動作與攻擊變得更加靈活自然，讓玩家在副本戰鬥中能體驗到絕佳的臨場感與威力。

《全民小小兵》於今日同步開啟事前預約活動，活動期間累積註冊達指定條件將會在遊戲上線時全服發送10萬銀幣、800金幣、高級招募令*5等多項好禮，累積人數達到10萬人還會加送台港澳限定武將-江詩妹妹、虎爺二擇一：江詩妹妹具有獨特技能「鬼靈精怪」，可以一舉恢復我方生命，關鍵時能夠瞬間翻轉戰場！虎爺則擁有強悍的技能「天虎咆嘯」，發出一聲怒吼，即可震懾全數敵人。

《全民小小兵》繼承了經典塔防手遊《全民主公》的玩法，並加入了全新的戰鬥元素與系統，整體遊戲美術風格也大幅度提升，相信可以帶給塔防迷們久違的感動與全新體驗，各位喜愛塔防遊戲的玩家們千萬不要錯過，趕緊完成事前預約活動獲得限定虛寶、武將，一起相約在全新的三國世界中縱橫捭闔吧！

關鍵字：全民小小兵

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