《少女樂團派對》相羽亞衣奈會粉絲「希望Roselia一起來台」

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由移動怪獸代理，日本人氣娛樂公司「武士道（Bushiroad）」和Craft Egg 開發製作的手機音樂節奏遊戲《BanG Dream! 少女樂團派對》於1/19~1/23在南港展覽館舉辦的台北國際動漫節圓滿成功。在展覽期間舉辦了包含闖關活動與試玩等許多小型活動，在舞台上也有主持人帶領玩家一同同樂，體驗《BanG Dream! 少女樂團派對》的魅力，玩家們也非常踴躍的參與現場活動。

活動期間更邀請到了《BanG Dream! 少女樂團派對》湊友希那的聲優相羽亞衣奈小姐前來與各位玩家見面。活動當天，在開始前就聚集了將近兩百位的熱情玩家於舞台前面，等待相羽亞衣奈小姐的到來。

友希那一役的聲優相羽亞衣奈小姐在打招呼前，先以湊友希那的聲音說出代表台詞，讓台下所有玩家興奮尖叫，在熱烈掌聲歡迎下，見面會也正式拉開序幕。在見面會進行過程中，準備了多項與聲優互動的精彩活動，現場的玩家更是全程熱烈歡呼歡迎著聲優的到來。

本次見面會除了有粉絲期待已久的與聲優一同挑戰Live試玩以外，為了歡慶農曆新年的到來，在現場特別請相羽小姐為新的一年寫下自己的一個代表字。相羽小姐在活動進行中說非常喜歡與玩家互動，希望有機會能Roselia全員都來到台灣與大家見面！最後相羽小姐還特地走下台與現場的玩家拍攝紀念大合照，給台下的玩家一個巨大的驚喜。