《第五人格》六都城市盃報名開跑　冠軍獎金上看六萬元

記者樓菀玲／台北報導

智冠集團旗下《MCL台港澳網咖電競聯賽》與玩法新穎的非對稱對抗競技遊戲《第五人格》共同宣布，雙方將合作舉辦「第五人格 x MCL 城市狂歡派對盃」三月火熱開打，遊戲已於日前開放報名。

在全台掀起懸疑熱潮的高人氣遊戲《第五人格》除了現正展開的全球盛典「深淵的呼喚II」，本次更特別為台灣玩家打造專屬的在地賽事「城市狂歡派對盃」，為喜愛競技切磋的玩家們帶來更多出戰舞台，參賽玩家除可獲得「第五人格限量禮包」，還有機會抱回高額獎金。

「第五人格 x MCL 城市狂歡派對盃」以台灣六都為舞台，參賽玩家將前往官方精選的六都合作網咖中，代表所在城市出征，號召各地菁英群起，發揮在地精神全力以赴爭取榮耀，本次賽事使用近期即將推出《第五人格PC版》進行，並以環境舒適、交通便利的專業電競網咖作為出賽場地，參賽玩家需組成五人的隊伍，由雙方陣營輪流擔任監管者與求生者，展開一場場懸疑刺激的狩獵遊戲。

而官方也祭出優渥獎勵，冠軍隊伍不僅可以獲得6萬元獎金，還能於遊戲商城中任選金色品質時裝造型與紫色品質隨身物品，亞軍也有3萬元獎金並可任選紫色品質時裝造型與隨從，季軍則是1萬元獎金及任選紫色品質時裝造型。

本次賽事分為四階段，每場比賽採上、下半場攻守交替，依照雙方求生者逃脫數來決定勝負，第一階段「線上海選賽」以一戰定勝負，由各城市前四強共二十四支隊伍晉級。第二階段「六都代表決定賽」與第三階段「排位循環賽」採循環賽積分依序淘汰，最終積分最高的四強隊伍前進第四階段「冠軍挑戰賽」，前兩場挑戰賽為三戰兩勝，冠軍戰則為五戰三勝制。

「第五人格 x MCL 城市狂歡派對盃」第二階段之後的比賽皆會在《MCL》頻道及《第五人格》官方YouTube頻道直播，而《MCL》也再度聯手《加倍MyCard》APP舉辦「看直播拿獎金」賽事預測活動，總計將送出6萬元的獎金，幸運玩家還有機會抽中原廠限量週邊「第五人格限量抱枕」、「一般版鯊魚棒」，以及大獎ASUS「ROG Phone」。

第五人格xMCL城市狂歡派對盃報名資訊

報名時間：2019/2/23（六）～2019/3/4（一）

報名網址：https://battlefy.com/mycard-cybercafe-league