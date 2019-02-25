《FGO》前進C3AFA！「黃金神殿」還原現場嗨翻玩家

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《Fate/Grand Order》繁中版以結合遊戲全新章節「亞種特異點 Ⅱ：傳承地底世界－雅戈泰」的展會主題，與香港的御主們相見在C3AFA HONG KONG 2019，並於日前正式圓滿落幕，與香港的御主們共同創造一個難忘的回憶。

本次C3AFA HONG KONG 2019的盛會中，最吸引御主目光的，絕對是首次在香港登場的「咕噠子與他的夥伴們」，舞台上的逗趣演出、舞台下的互動合影，都深受香港御主喜愛。每次登場都讓現場人潮爆滿，展現出三位巨星的超高人氣。而為了配合咕噠子首次到香港參展，特別準備的咕噠子面具及紙袋等限量週邊，也成為本次展會中，最讓人愛不釋手的獎品之一。

展會內打造的黃金神殿主舞台，人氣從者一登場立即成為鎂光燈焦點，吸引眾多人潮駐足拍照。除此之外，許多香港御主也裝扮成自己最愛的從者到場共襄盛舉，像是瑪修、庫．夫林〔Alter〕、迦爾納等人氣從者，更有御主精心打扮成當期PICK UP從者「不夜城的Caster」、「不夜城的Assassin」現身，足以顯示香港御主對於《FGO》繁中版的熱情。

《FGO》繁中版本次規劃了讓御主寫下分享故事的「一千零一個故事之夜」，在香港御主的熱情參與之下，開展第二天就成功完成募集。而御主們用心寫下的故事，讓「一千零一個故事之夜」這面牆上，貼滿御主們與《FGO》繁中版的回憶。更重要的是，所有《FGO》繁中版的御主都將獲得全服獎勵「聖晶石10顆」，也為本次C3AFA HONG KONG 2019畫下完美句點。