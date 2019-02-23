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成就夢想！《英雄聯盟》校際盃開放報名 冠軍獎金15萬

記者周之鼎／台北報導

《英雄聯盟》代理商Garena今（2/23）日公開「2019 Acer Predator 英雄聯盟校際盃」線上預賽在本周已經正式開放報名！在學學生皆可同校組隊參加，賽事總獎金達新台幣56萬元，只要參賽就有機會獲得限量虛寶及《英雄聯盟》限量周邊商品。

有別於以往，此次賽事將分為校內冠軍隊伍區域賽、大專組預賽、（國）高中組及中路單挑組。校內冠軍隊伍區域賽將各校代表隊伍分為北/中/南三區選出四隊代表，之後與預賽組進行八強小組循環賽，除了讓有實力的同學們不再因一場失誤而抱憾，也讓校際盃更加精采。

Garena表示，《英雄聯盟》校際盃在今年已經邁入第七年，每年都吸引超過3000支隊伍報名參加，可說是多數玩家都經歷過的一場盛事，更有玩家從入學起年年參加直到畢業，並表示校際盃賽事為學生時代最特別的回憶。Acer Predator近年的支持贊助也讓校際盃的獎品更加豐富，更積極在各地學校協助設置電競教室推廣校園電競賽事。除此之外，多年來校際盃挖掘眾多對電競有熱情、充滿潛力的學子，不僅成為在賽場上拼搏實力的選手，還有許多對電競充滿興趣的幕後人員，為電競產業的發展盡心盡力。

校際盃線上預賽報名將在2019年3月17日截止，並於6月舉行冠軍賽。

關鍵字：英雄聯盟校際盃

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