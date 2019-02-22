大猩猩交棒庫巴！北美任天堂總裁Reggie宣布退休

記者周之鼎／台北報導

任天堂於今日發出公告，著名的北美任天堂總裁Reggie Fils-Aime即將卸下職務退休。後續將由現任北美任天堂銷售暨行銷資深副總裁Doug Bowser接任， Doug Bowser最大的功勞自然就是讓Nintendo Switch自發售以來締造的好成績。

Reggie Fils-Aime過去皆擔綱任天堂實體發表會（如E3）主講，其演說時而鏗鏘有力，時而逗趣滑稽，加上本人卻相當和藹可親，不少玩家都因此成為了Reggie的粉絲，也把他暱稱為任天堂其中的角色「大猩猩」，而他也樂於為公司代言形象拍攝廣告等等，所以其實可以說Reggie代表了一部分的任天堂。

Reggie在任天堂工作了15年，大約從GBA、Gamecube時代起擔任銷售和營銷執行副總裁，並於2006年出任北美任天堂總裁以及首席營運長，也是首位非日本籍的領導者。在他的領導下，任天成功的更大量「圈粉」，像是《任天狗》、《腦力鍛鍊》、《Wii Sports》、《Wii Fit》等都讓許多原本不接觸遊戲的人開始接觸遊戲。

任天堂新任總裁對此表示：「我非常欣賞Reggie在任天堂內所做的一切，Reggie是一位出色的領導者，我們會想念他，我們祝他退休後一切順利。」Reggie 則在聲明中感性指出「任天堂永遠在我心中保有一個角落，雖然不是任天堂總裁，但我仍是任天堂粉絲」，「這不是遊戲結束（Game Over）而是升級（leveling up），與家人、朋友共享更多時間。」

有趣的是，Reggie因為形象一直以來被玩家視為是任天堂中的大猩猩，而接任的Doug Bowser則是庫巴，因為庫巴的全名「大魔王庫巴」的英文就是「King Bowser Koopa」，因此過去Bowser也曾經戴上庫巴頭套自嘲。因此這次可以說是大猩猩交棒給庫巴。