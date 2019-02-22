ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

大猩猩交棒庫巴！北美任天堂總裁Reggie宣布退休

記者周之鼎／台北報導

任天堂於今日發出公告，著名的北美任天堂總裁Reggie Fils-Aime即將卸下職務退休。後續將由現任北美任天堂銷售暨行銷資深副總裁Doug Bowser接任， Doug Bowser最大的功勞自然就是讓Nintendo Switch自發售以來締造的好成績。

Reggie Fils-Aime過去皆擔綱任天堂實體發表會（如E3）主講，其演說時而鏗鏘有力，時而逗趣滑稽，加上本人卻相當和藹可親，不少玩家都因此成為了Reggie的粉絲，也把他暱稱為任天堂其中的角色「大猩猩」，而他也樂於為公司代言形象拍攝廣告等等，所以其實可以說Reggie代表了一部分的任天堂。

Reggie在任天堂工作了15年，大約從GBA、Gamecube時代起擔任銷售和營銷執行副總裁，並於2006年出任北美任天堂總裁以及首席營運長，也是首位非日本籍的領導者。在他的領導下，任天成功的更大量「圈粉」，像是《任天狗》、《腦力鍛鍊》、《Wii Sports》、《Wii Fit》等都讓許多原本不接觸遊戲的人開始接觸遊戲。

任天堂新任總裁對此表示：「我非常欣賞Reggie在任天堂內所做的一切，Reggie是一位出色的領導者，我們會想念他，我們祝他退休後一切順利。」Reggie 則在聲明中感性指出「任天堂永遠在我心中保有一個角落，雖然不是任天堂總裁，但我仍是任天堂粉絲」，「這不是遊戲結束（Game Over）而是升級（leveling up），與家人、朋友共享更多時間。」

有趣的是，Reggie因為形象一直以來被玩家視為是任天堂中的大猩猩，而接任的Doug Bowser則是庫巴，因為庫巴的全名「大魔王庫巴」的英文就是「King Bowser Koopa」，因此過去Bowser也曾經戴上庫巴頭套自嘲。因此這次可以說是大猩猩交棒給庫巴。

關鍵字：大猩猩Reggie任天堂北美

推薦閱讀

大猩猩交棒庫巴！北美任天堂總裁Reggie宣布退休

水球大戰也搞大逃殺　原廠直營《爆爆王M》開放事前登錄

RNG Karsa站穩先發 Mlxg暫離春季賽賽場進行休養

中華民國電競協會與阿拉伯電競協會簽屬合作備忘錄

性感彈珠台來了！《PEACH BALL 閃亂神樂》發售日公開

《Fate HF》聲優下屋則子3/9來台會粉絲　預售票2/22開賣

真的要管到海邊了！聯合國提草案擬禁止動漫兒童色情

《Pokémon GO》珍珠貝降臨　2/24水屬性出現率限時增加

Nexon新作《背水一戰》台港澳上市　力邀歐陽靖、吳念軒站台

Nexon新作《光之使者》 開放事前登錄　挺身阻止兩大神族對抗

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

俄羅斯CS電玩賽輸一場脫一件

聯合國提草案擬禁止動漫兒童色情

Mlxg暫離春季賽賽場進行休養

《PEACH BALL 閃亂神樂》發售日公開

《虹彩六號》拒絕搞大逃殺模式

《還願》在玩之前必知的四大疑點

《全境封鎖 2》首支真人預告片公開

電競協會與阿拉伯簽屬合作備忘錄

對岸《還願》玩家自製體驗空間笑翻網友

LOL女子隊遭海虐引爆性別大戰

最新新聞

北美任天堂總裁Reggie宣布退休

原廠直營《爆爆王M》開放登錄

Mlxg暫離春季賽賽場進行休養

電競協會與阿拉伯簽屬合作備忘錄

《PEACH BALL 閃亂神樂》發售日公開

《Fate HF》聲優下屋則子3/9來台

聯合國提草案擬禁止動漫兒童色情

《Pokémon GO》珍珠貝降臨

Nexon新作《背水一戰》台港澳上市

Nexon《光之使者》 開放事前登錄

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們合作提案客服信箱隱私權政策
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366