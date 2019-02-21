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RNG Karsa站穩先發 Mlxg暫離春季賽賽場進行休養

賞韓國首敗 RNG麻辣香鍋：三星狀態不好 閃電狼選錯角。（圖／記者周之鼎攝）

記者周之鼎／台北報導

《英雄聯盟》前閃電狼打野選手Karsa在去年前往LPL後立下不少汗馬功勞，和原打野選手Mlxg的伯仲之爭也是粉絲們間的話題，不過似乎這個問題暫時也不用爭執，因為RNG今日宣布Mlxg將暫離春季賽，也代表Karsa將穩定的在春季賽成為主力先發。

RNG在官方微博表示：「俱樂部在與選手多次溝通後，出於對選手個人身體因素的考量以及尊重選手個人意願的原則，RNG戰隊隊員劉世宇（Mlxg）將暫離春季賽進行休養。」同時也表示：「自RNG建隊以來，香鍋與隊伍一路征戰、相攜相伴，共同成長，其中的付出與辛勞我們始終銘記在心，俱樂部的每一位成員，毫無疑問也都是RNG大家庭中至關重要的家人。在部分選手暫離賽場的時間裡，俱樂部也將會督促選手們養成良好作息，以更好的身心狀態應對未來的挑戰，並與隊員始終保持持續溝通。

不過在今年春季賽中，Karsa的登場率就已經遠高於香鍋，也證實香鍋的暫離確實有跡可尋，目前RNG還有另一名打野S1xu，但仍未正式登場過，代表Karsa得擔下RNG皆下來春季賽能走多遠的重任，不過就目前的各項數據來說，Karsa的打野表現在LPL仍是名列前茅，也有數次帶領隊伍打下優勢的精彩Play。

Karsa上陣暴打學弟Moojin 閃電狼再戰RNG絕望吞敗。（圖／廠商提供）

關鍵字：RNGKarsaMlxg

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