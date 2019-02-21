中華民國電競協會與阿拉伯電競協會簽屬合作備忘錄

記者周之鼎／台北報導

中華民國電子競技運動協會今(2/21)日於沙烏地阿拉伯利雅德(Riyadh)電競館Sarena SAFEIS，由理事長徐培菁與沙烏地阿拉伯電競協會SAFEIS理事長暨王子 H.R.H Prince Faisal Bin Bandar Bin Sultan Bin Abdulaziz Al Saud 簽約電競產業合作備忘錄，推動台灣與沙烏地阿拉伯電競產業交流，成為兩國電競產業交流的開始。

沙烏地阿拉伯政府在2016年公布的「Saudi Vision 2030」經濟計畫，預計在2030年實現三大目標；沙烏地阿拉伯成為阿拉伯與伊斯蘭世界的核心，以及成為全球投資巨頭的決心，最後是用獨特的地理位置成為歐洲、亞洲、非洲的交易樞紐。

在這個經濟計劃裡，沙烏地阿拉伯國家通用娛樂發展局(General Entertainment Authority)將2019年制定為「娛樂元年」(Year of Entertainment)，預期邀請國際知名足球明星，如貝克漢及席丹進行表演賽、並開放演唱會、劇場表演、杜莎夫人蠟像館等諸多藝術及娛樂項目，也會進行當地流行撲克牌遊戲Baloot和電競活動。

中華民國電子競技運動協會表示：作為國家認可的運動協會，不斷積極推動國內外各項運動產業發展，從協助中華奧會選拔亞室武運及亞運電競項目代表選手，並於近兩年參賽獲1金3銀2銅的優秀成績，並舉辦2018第十屆IESF世界電競錦標賽，為台灣首次主辦國際級正式電競賽會，總計全球48國代表團前來參加，超過700位電競相關人士來台，其規模更勝兩屆亞洲室內運動會。

本次會賽活動期間除高雄巨蛋場內賽事之外，同時場外也集合台灣優良企業品牌的貨櫃市集，每日將有近萬名觀眾進場，並同時有17國語言串流，提升國際能見度與台灣品牌曝光度，賡續電子競技運動發展。因此次參賽國家眾多，規模前所未見，同時邀請國際帕拉林匹克委員會(IPC)副主席Duane Kale與亞洲電子競技協會(AESF)高級官員前來見證電子競技運動於台灣首次舉辦大型運動會賽的里程碑。

簽署的備忘錄內容包括提供台灣電競產業技術人才，並於近期展開賽事合作，或利用台灣職業戰隊、選手，產業幕後人才進行交流研習，透過電子競技搭建兩國合作橋梁，並積極爭取更多合作機會。

沙烏地阿拉伯獲悉台灣於2018年建立首個全4K高畫質製播的電視台「狼谷競技台」，並計畫未來將節目與沙烏地阿拉伯國營電視頻道MBC進行合作，電競協會將協助將頻道內容於沙烏地阿拉伯推播。





