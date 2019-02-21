Nexon新作《背水一戰》台港澳上市　力邀歐陽靖、吳念軒站台

記者樓菀玲／台北報導

NEXON今日宣布與NEXON RED共同攜手研發，並由旗下臺灣公司代理營運的：全新超大型全3D MMORPG手遊《AxE：背水一戰》，國際版正式於台灣、香港及澳門的App Store及Google Play雙平台上市。

官方表示：除了先前於預約活動中曝光的精美遊戲形象影片外，在上市後為了讓玩家感受到更極致的「陣營對立」氛圍，也邀請到知名藝人及實況主進行不一樣的「對立」站台！此外，為呼應百萬玩家們的期待，本次也將同步帶來遊戲角色及慶祝活動等消息。

《AxE：背水一戰》為營造出更深層的「陣營對立」氛圍，分別邀請到台灣知名女跑者「歐陽靖」飾演聯盟軍代表（紅），與有小鍾漢良之稱的演藝新星「吳念軒」飾演帝國軍代表（藍）。背負著不同命運的兩人，皆毫無保留的將守護自身陣營榮耀的使命感與王者的霸氣演繹於電視廣告中。今日官方也首次公開完整版的電視廣告影片，為遊戲上市霸氣揭開序幕。





在《AxE：背水一戰》中，玩家進入遊戲後的首要課題不再是創建角色，而是進行「聯盟軍」（紅）、帝國軍（藍）陣營的選擇，官方透露，不同的陣營將會引導玩家進行不同的故事章節體驗。

即日起官方將展開為期七天的「紀念全球同步奮戰：7日特殊登入活動」進行全球上市慶祝，於活動期間登入即可免費獲得「100,000金幣」、「稀有時裝」及「200白鑽石」等豐富獎勵！除了讓你贏在起跑點的登入活動外，官方也將持續釋出許多與「對立」相關的活動回饋玩家，最高還能獲得SAMSUNG NOTE 9。