ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

Nexon新作《背水一戰》台港澳上市　力邀歐陽靖、吳念軒站台

Nexon新作《背水一戰》台港澳上市　力邀歐陽靖、吳念軒站台（圖／Nexon提供）

記者樓菀玲／台北報導

NEXON今日宣布與NEXON RED共同攜手研發，並由旗下臺灣公司代理營運的：全新超大型全3D MMORPG手遊《AxE：背水一戰》，國際版正式於台灣、香港及澳門的App Store及Google Play雙平台上市。

官方表示：除了先前於預約活動中曝光的精美遊戲形象影片外，在上市後為了讓玩家感受到更極致的「陣營對立」氛圍，也邀請到知名藝人及實況主進行不一樣的「對立」站台！此外，為呼應百萬玩家們的期待，本次也將同步帶來遊戲角色及慶祝活動等消息。

Nexon新作《背水一戰》台港澳上市　力邀歐陽靖、吳念軒站台（圖／Nexon提供）

《AxE：背水一戰》為營造出更深層的「陣營對立」氛圍，分別邀請到台灣知名女跑者「歐陽靖」飾演聯盟軍代表（紅），與有小鍾漢良之稱的演藝新星「吳念軒」飾演帝國軍代表（藍）。背負著不同命運的兩人，皆毫無保留的將守護自身陣營榮耀的使命感與王者的霸氣演繹於電視廣告中。今日官方也首次公開完整版的電視廣告影片，為遊戲上市霸氣揭開序幕。

在《AxE：背水一戰》中，玩家進入遊戲後的首要課題不再是創建角色，而是進行「聯盟軍」（紅）、帝國軍（藍）陣營的選擇，官方透露，不同的陣營將會引導玩家進行不同的故事章節體驗。

即日起官方將展開為期七天的「紀念全球同步奮戰：7日特殊登入活動」進行全球上市慶祝，於活動期間登入即可免費獲得「100,000金幣」、「稀有時裝」及「200白鑽石」等豐富獎勵！除了讓你贏在起跑點的登入活動外，官方也將持續釋出許多與「對立」相關的活動回饋玩家，最高還能獲得SAMSUNG NOTE 9。

關鍵字：手機遊戲Nexon背水一戰

推薦閱讀

性感彈珠台來了！《PEACH BALL 閃亂神樂》發售日公開

《Fate HF》聲優下屋則子3/9來台會粉絲　預售票2/22開賣

真的要管到海邊了！聯合國提草案擬禁止動漫兒童色情

《Pokémon GO》珍珠貝降臨　2/24水屬性出現率限時增加

Nexon新作《背水一戰》台港澳上市　力邀歐陽靖、吳念軒站台

Nexon新作《光之使者》 開放事前登錄　挺身阻止兩大神族對抗

玩完《還願》！家裡擺設「神撞主角家」　她怕爆…同款石子地：根本被附體

輸一場脫一件！超狂俄羅斯CS電玩賽美女最後真的脫光了

搶搭電影上映熱潮　驚奇隊長現身MARVEL手遊《未來之戰》

暖暖系列新作《閃耀暖暖》全球首發　事前預約今日啟動

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

俄羅斯CS電玩賽輸一場脫一件

《虹彩六號》拒絕搞大逃殺模式

LOL女子隊遭海虐引爆性別大戰

對岸《還願》玩家自製體驗空間笑翻網友

《還願》包辦STEAM排行冠亞軍

《閃耀暖暖》事前預約今日啟動

《還願》釋出更新檔修復Win7 Bug

三國手遊《將星物語》雙平台問世

《還願》在玩之前必知的四大疑點

《惡魔獵人 5》公開與HYDE合作樂曲

最新新聞

《PEACH BALL 閃亂神樂》發售日公開

《Fate HF》聲優下屋則子3/9來台

聯合國提草案擬禁止動漫兒童色情

《Pokémon GO》珍珠貝降臨

Nexon新作《背水一戰》台港澳上市

Nexon《光之使者》 開放事前登錄

玩完《還願》！家裡神撞主角家　她怕爆

俄羅斯CS電玩賽輸一場脫一件

驚奇隊長現身《MARVEL未來之戰》

《閃耀暖暖》事前預約今日啟動

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們合作提案客服信箱隱私權政策
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366