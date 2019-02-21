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搶搭電影上映熱潮　驚奇隊長現身MARVEL手遊《未來之戰》

搶搭電影上映熱潮　驚奇隊長現身MARVEL手遊《未來之戰》（圖／網石遊戲提供）

記者樓菀玲／台北報導

網石公司在今日宣布，玩家可在超級英雄動作RPG手機遊戲《MARVEL未來之戰》中搶先看到以即將上映鉅片《驚奇隊長》為主題的全新角色設計內容。由布麗．拉森飾演角色「驚奇隊長」卡羅．丹弗斯的電影《驚奇隊長》，可看銀河中最強大的英雄們在星際戰爭中崛起，並肩對抗邪惡勢力。

多位在《驚奇隊長》登場的角色都可在《MARVEL未來之戰》中使用，包含尼克．福瑞(現代)、密涅瓦(現代)和克勞斯(漫威電影驚奇隊長)。此外，以電影為主題的各式制服也在本次更新後開放，相關角色包含驚奇隊長、羅南、尼克．福瑞、密涅瓦在遊戲中將新增制服。全新《驚奇隊長》制服收藏功能也在本次更新後開啟。

除全新角色跟制服登場，還有新增以《漫威驚奇隊長》為主題的《傳說戰鬥》，內容有三大關卡，玩家可在全新傳說戰鬥中看到以電影為主題的背景跟角色。另外，驚奇隊長現在可升階至T-3，並獲全新「終極技能」；而包含驚奇隊長、羅南、尼克．福瑞、密涅瓦和克勞斯等來自《驚奇隊長》相關角色的「解放潛能」功能也全面解鎖。

優化功能方面，此次更新也帶來英雄圖鑑內容優化，玩家可在圖鑑中看到更多關於每個英雄的資訊。此外，特別任務包、C.T.P.也加入遊戲中。而近期也將新增全新功能「收藏家的寶庫」，玩家可以敬請期待。

關鍵字：手機遊戲網石遊戲未來之戰驚奇隊長

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