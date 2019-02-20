暖暖系列新作《閃耀暖暖》全球首發　事前預約今日啟動

記者樓菀玲／台北報導

品玩邦藝術於今日宣布，將與人氣手遊《奇迹暖暖》開發商疊紙遊戲於台港澳市場合作發行暖暖系列次世代3D手遊《閃耀暖暖》繁體中文版。除了事前預約活動正式開跑，首支遊戲宣傳影片也於今日曝光，讓玩家們能夠搶先感受期待已久的新作最真實的樣貌。

《閃耀暖暖》是暖暖IP系列沉澱六年集大成之作，耗時3年傾力打造的首款次世代3D手遊！除了在服裝的材質及風格多樣化之外，更追求精緻與真實，以最高技術標準展現數千種不同的材質，打造服裝風格的無限可能。在掌心世界，呈現極致之美。

此外《閃耀暖暖》還有更多豐富玩法隨心暢玩，獨創拍照關卡，數十種pose選擇，與暖暖一起定義閃耀自我；除了有設計師之影玩法，可以與設計師並肩作戰，探尋設計師背後的故事；也加入趣味競技聯盟派對，與好友暢遊奇迹大陸，更能與暖暖對話，深入了解暖暖的日常生活，分享彼此生活中的快樂時光。

《閃耀暖暖》事前預約活動今日開放，共有五階段的預約人數達成獎勵，參與的人數達到50萬人，搭配師們將可在遊戲內獲得閃耀禮包「幻之券」10張的全服獎勵。

另外除了人數達成獎勵，完成事前登錄，還可在遊戲內獲得5000金幣及30體力的預約禮包。公開分享事前登錄活動至Facebook更有幸運加碼，將有機會獲得iPhone XS Max等豐厚實體獎勵。最後邀請好友參與事前登錄，還可在遊戲內領取精美的學院風服裝。