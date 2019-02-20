三國手遊《將星物語》雙平台問世　開服活動開跑中

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由Eskyfun遊戲平台代理發行的三國佛系育成手遊《將星物語》，遊戲日正式在雙平台上線，並同步公開宣傳影片及開服活動相關介紹。

此外，《將星物語》事前登錄活動開放以來，不到一週迅速突破10萬人參與，玩家只要在開服前三天內登入遊戲，即可領取全服特典禮包，包括呂布超強武器「紫金畫戟」、「武將招募令」等豐富獎勵。官方表示，為歡慶遊戲正式上線，官方也祭出開服精彩活動，只要開服七天內連續登入遊戲，即可獲得「SSR神將趙雲」。

《將星物語》以東漢末年為時代背景展開的三國放置類型卡牌手遊，在三國群英紛爭的時代，玩家將扮演天選之子，操控由蜀國、魏國、吳國和群雄四方陣營組成的百位三國武將攻城略地，稱霸三國。在遊玩過程，玩家也可以通過多種方式來補充武將池、構建陣營、提升武將實力等，當玩家隊伍之中出陣武將達到一定條件時，還可觸發武將間的羈絆系統，解鎖組合秘技。

值得一提的是《將星物語》結合創新性塔防放置玩法，遊戲內一切物品、武將都可通過合成獲得，真正不課金的佛心遊戲，讓玩家輕鬆掛機的同時，就能自動升級，不用再熬夜爆肝。

《將星物語》富有策略深度的武將養成，隨心所欲按喜好自由搭配，多樣武將兵種選擇，休閒佛性的遊戲玩法，不論是平時工作忙碌的上班族，還是生活多采多姿的學生，都可以找到屬於自己的遊戲樂趣。