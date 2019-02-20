不跟風做自己！《虹彩六號》拒絕搞大逃殺模式

記者周之鼎／台北報導

在《絕地求生》、《要塞英雄》、《APEX英雄》等遊戲近年爆紅，現今大逃殺類型的遊戲顯然成為了線上遊戲的主流玩法，而在目前全球前幾大發行商內，尚未對大逃殺類型遊戲表態的就是Ubisoft，不過Ubisoft遊戲創意總監明確表示沒有意願在《虹彩六號：圍攻行動》中加入大逃殺模式。

在日前《虹彩六號》公開新改版內容後，外媒dualshockers採訪到遊戲創意總監Xavier Marquis，Xavier Marquis說：「我對大逃殺模式根本沒興趣，這類型的遊戲很火紅，但《虹彩六號：圍攻行動》不是大逃殺遊戲，《虹彩六號：圍攻行動》講究真實性，就像是執行一次真正的室內近距離戰鬥（CQB），永遠都是一群訓練有素的士兵來防守據點或是擊敗敵人，這是《虹彩六號：圍攻行動》的價值。我們會去嘗試一些不同的東西，但不會是大逃殺模式，這誇張了一點。」不光是Xavier Marquis，遊戲總監 Leroy Athanassoff也表示：「目前我們並沒有加入大逃殺模式的計畫。」但也表示不排除透過一些活動來探索新玩法的可能性。

不過在幾個星期前Ubisoft的電話會議中，Ubisoft的CEO Yves Guillemot 表示雖然目前沒有明確計畫，但旗下工作室對大逃殺類型遊戲還是有興趣的。根據目前未證實的謠言，這個工作已經交由研發《全境封鎖》的Massive Entertainment 研究，畢竟已經在《全境封鎖》中已經有射擊、對戰、地圖等等的經驗，但謠言中表示不會在《全境封鎖》內製作大逃殺模式，而會是一款全新的遊戲。