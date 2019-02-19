怕爆！4000多人盯染紅水族箱一小時等《還願》上市

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過去以《返校》一作在台灣爆紅的赤燭遊戲，其新作《還願》 預定在 2 月 19 日晚間 9 點於 Steam 平台上架。赤燭在今晚8時在官方臉書粉絲專頁開啟直播與玩家一同等待遊戲上市，這個直播內容卻紛紛讓玩家喊「怕爆」。

《還願》是一款敘事型的恐怖遊戲，背景設定在 1980 年代台灣，在這塊信仰與生活密切連結的土壤上，一戶再普通不過的三口之家，在老公寓中曾有的日常光景，以及一些難以抹滅的回憶。

這次上市前的直播中並沒有主播或是任何人，一開始就只看到一個單純的水族箱，但慢慢遭到紅色的液體污染直到一片血紅而後又慢慢轉黑，最後水位則逐漸下降。背景音樂也有點嚇人，先是從有些低語的佛經，中途還一度夾雜了女人的哭泣，但也不時轉為平淡卻夾雜一些有點驚悚的聲音。雖然並沒有任何彈出式的嚇人場景，也讓不少玩家大喊「怕爆」、「好可怕」、「我把聲音關了」。在最後10分鐘時觀看人數一度突破4000人。

▲▼從原本的水族箱逐漸染紅，搭配有些恐怖的音效吸引超過4000位玩家守候上市前的最後一小時。

《Ettoday遊戲雲》也將於今日在粉絲團直播《還願》，讓有興趣的玩家可以搶先觀看赤燭暌違兩年的新作。