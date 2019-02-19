Ubisoft 揭露《全境封鎖 2》首支真人預告片「畫作」

記者周之鼎／台北報導

Ubisoft 今日揭露了由知名電影導演 Nicolas Winding Refn（作品包括【藥頭悲歌】、【布朗森】、【落日車神】、【罪無可赦】）執導、與 DDB 廣告公司合作拍攝的一支全新真人預告片。

2019 年 3 月 15 日在全球 Xbox One（包括 Xbox One X）、PS4、Windows PC 平台發售的《全境封鎖 2》一共有兩支預告片，今日揭露的是第一支短片。這支名為「畫作」的短片，聚焦在動盪國家的英雄身上，並結合了獨特視覺設計，以及在寂靜當中不斷升高緊張氣氛的戲劇性效果。Nicolas Winding Refn 希望透過這支真人短片讓觀眾感受到國土戰略局特工的絕望處境。面對持續的恐懼與混亂，特工受災變前的生活回憶所激勵，對未來抱持著希望。

由 Massive Entertainment 領軍、與世界各地其他七間工作室攜手合作的《全境封鎖 2》將讓前作建立起來的開放世界線上射擊角色扮演遊戲類型更上層樓。時空設定在致命病毒席捲紐約市七個月後的《全境封鎖 2》將帶玩家前進一片斷垣殘壁的華盛頓特區。世界岌岌可危，且人類面臨了史上最大的危機。

在敵對派系爭奪城市控制權的情況下，身為經驗豐富國土戰略局特工的玩家，成了阻止人類社會徹底崩解的最後希望。如果華盛頓特區毀了，美國將應聲而倒。官方表示，從《全境封鎖》玩家社群那裡收集各種想法與意見長達兩年之久後，《全境封鎖 2》將提供內容充實的戰役，並自然地串接紮實的終局內容，替所有類型玩家創造出有吸引力又有意義的遊戲體驗。

