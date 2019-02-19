日本即將停止販售PSV Sony二代掌機正式走入歷史

記者周之鼎／台北報導

依據日本官方網頁證實，由Sony Playstation所生產的第二代掌機PlayStation Vita（PSV）將於近日停止販賣，也代表Sony這台二代掌機即將走入歷史。

▲官網下方已經標明「預定近日發售結束」。

PSV於2011年起發售綜觀PSV，雖然在上市初期吸引不少人，事實上無論在亞洲、歐美都難敵對手3DS，在智慧型手機興起後更是雪上加霜。特別在歐美的銷量低於預期，PSV的全球累積台數約為1610萬台，不但遠低於競爭對手3DS的7484萬台，也遠低於自家前代掌機PSP的8200萬台。另外由於較為昂貴的特規卡匣，讓大廠紛紛放棄PSV，在智慧型手機興起後更是無力回天， 三年前索尼互動娛樂全球工作室的總經理吉田修平就已經表示SIE 已經不會在PSV上推出自家的獨佔作品，

綜合先前官方所證實的消息，北美即將停產PSV遊戲卡匣，遊戲開發商必須於去年6月底前提出最後的卡匣製作申請，而通路商則必須於今年年2月前輸入最後的採購訂單，同時今年3月8日起也停止PSV的Plus服務。雖然台灣索尼互動娛樂並未宣布確切公告，但市場上PSV缺貨已久，顯見已經停止供貨多時，庫存售完也將自然退場。

外媒kotaku認為目前PS Vita仍是日製RPG、小眾日本遊戲和獨立遊戲的寶庫，不過這個位置將很快被Nintendo Switch取代。