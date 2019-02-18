電玩展、春節活動發威　智冠科技1月營收達5.1億元

科技中心／綜合報導

智冠科技（5478）公佈108年1月營收510,034仟元，較去年同期402,053仟元，成長26.86%。1月適逢台北電玩展及寒假春節行銷活動齊發，帶動整體遊戲市場熱絡。

智冠集團遊戲事業群部分，研發子公司中華網龍近年來積極轉型，主攻經典端遊移植手遊策略奏效，續添營運柴火，旗下手遊《吞食天地M》本月初全新加入最大規模對戰玩法「攻城戰」，並與東南亞知名遊戲營運商ASIASOFT授權合作，即將於東南亞地區陸續推出，擴大服務海外玩家。

而以戀愛交友端遊《戀愛盒子》改編的手遊新作《戀愛盒子M》也蓄勢待發，預計同步開啟中英文版本與玩家見面。遊戲新幹線旗下代理線上遊戲《完美世界2 Online》、《蜀山縹緲錄Online》、《新天龍八部Online》近日亦將相繼舉辦元宵節慶祝活動同樂。

網路行銷媒體子公司一帆數位春節前在台北電玩展上帶來精彩的《TGS電競星光大道》賽事圓滿落幕，獲得參賽選手與玩家一致好評，集團今年更有多項電競賽事合作計畫接力登場。

金融科技事業群方面，在集團積極強化營運體質與資源整合的努力下，經營效益顯著成長，今年藍新科技、簡單行動支付將全力衝刺代收代付與電子支付雙核心，建構All in One多元支付整合系統（AIO）並導入《ezPay簡單付》電子錢包，全面開啟線下通路，發展多元支付閘道應用，推升市場經濟規模與會員成長。