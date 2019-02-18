ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

ZOTAC推出GEFORCE RTX 2080 Ti水冷顯示卡

記者周之鼎／台北報導

香港電競品牌ZOTAC Technology，宣布推出ZOTAC GAMING GeForce RTX 2080 Ti ArcticStorm水冷顯示卡。全新的水冷顯示卡兼具16 + 4相供電設計及超凡冷卻表現，充分發揮GeForce RTX 2080 Ti GPU的極致性能，是打造終極遊戲系統的必要裝備。

ZOTAC表示，在造工精巧的全覆蓋水冷組上，引入創新設計意念。全新ArcticStorm首次採用高精確度的3D激光雕刻設計，在透明的水冷頭上精雕出細緻圖案，令整個水冷組既綻放出透徹亮麗的奪目光彩，亦展現出酷炫的電競感。

全新ArcticStorm搭載升級的SPECTRA 2.0燈光系統，配備可編輯LED燈條和重新設計的FireStorm軟體。使用者可自訂兩個獨立區域的亮度和發光模式，也可將各區域的光彩效果完全同步。加上顯示卡具內建記憶體，所以無論重新啟動還是關閉系統，你的個人喜好設置都將可得到保存。

ZOTAC GAMING GeForce RTX 2080 Ti ArcticStorm的水冷組採用銅製散熱板，板上開有精細的0.3毫米微通道，直接冷卻圖像處理器，並有結實的金屬背板鞏固結構。其G 1/4 螺紋配件規格更能對應市面上絕大部份的水冷方案，並隨附一對支援10毫米內徑管的雙倒鉤，方便使用者自行打造出擁有極致冷卻能力的電腦遊戲系統。

關鍵字：ZOTAC顯示卡電競

推薦閱讀

ZOTAC推出GEFORCE RTX 2080 Ti水冷顯示卡

《聖火》手遊累計收入破154億　日本課長貢獻56%全球第一

招實況主未告知騰訊涉侵權　今日頭條挨罰禁實況《王者榮耀》

上市10天《APEX英雄》大砍16000外掛玩家

SE社手遊《純白魔女》繁中版預約破10萬　2/20上架雙平台

天價卡匣！34年前的超級瑪利歐卡匣拍賣　300萬成交

EVO JAPAN拳皇出爐！台灣ET亞軍佳績再獲補助

小品手遊《DarkBlood》事前登錄開跑　復古點陣玩法超吸睛

PS4《碧藍航線 Crosswave》宣布中文化 開發商參展FF

和風封神動漫手遊《元氣封神》雙平台預註冊活動同步啟動

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

34年前超級瑪利歐卡匣拍賣　300萬成交

承繼《瘟疫公司》精神新作曝光

台灣ET獲EVO JAPAN拳皇亞軍

復古點陣手遊《DarkBlood》亮相

《APEX英雄》大砍16000外掛玩家

今日頭條挨罰禁實況《王者榮耀》

三款唱歌APP在家也能盡情飆歌！

SE手遊《純白魔女》2/20上架

《虹彩六號》改版完整情資揭露

《聖火》手遊累計收入破154億

最新新聞

ZOTAC推出2080 Ti水冷顯示卡

《聖火》手遊累計收入破154億

今日頭條挨罰禁實況《王者榮耀》

《APEX英雄》大砍16000外掛玩家

SE手遊《純白魔女》2/20上架

34年前超級瑪利歐卡匣拍賣　300萬成交

台灣ET獲EVO JAPAN拳皇亞軍

復古點陣手遊《DarkBlood》亮相

PS4《碧藍航線》宣布中文化

《元氣封神》雙平台預註冊啟動

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【首購族的愛】

超搶手！ 這價格帶很可以！激推本週熱門搶手房，符合你需求的好房！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們合作提案客服信箱隱私權政策
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366