ZOTAC推出GEFORCE RTX 2080 Ti水冷顯示卡

記者周之鼎／台北報導

香港電競品牌ZOTAC Technology，宣布推出ZOTAC GAMING GeForce RTX 2080 Ti ArcticStorm水冷顯示卡。全新的水冷顯示卡兼具16 + 4相供電設計及超凡冷卻表現，充分發揮GeForce RTX 2080 Ti GPU的極致性能，是打造終極遊戲系統的必要裝備。

ZOTAC表示，在造工精巧的全覆蓋水冷組上，引入創新設計意念。全新ArcticStorm首次採用高精確度的3D激光雕刻設計，在透明的水冷頭上精雕出細緻圖案，令整個水冷組既綻放出透徹亮麗的奪目光彩，亦展現出酷炫的電競感。

全新ArcticStorm搭載升級的SPECTRA 2.0燈光系統，配備可編輯LED燈條和重新設計的FireStorm軟體。使用者可自訂兩個獨立區域的亮度和發光模式，也可將各區域的光彩效果完全同步。加上顯示卡具內建記憶體，所以無論重新啟動還是關閉系統，你的個人喜好設置都將可得到保存。

ZOTAC GAMING GeForce RTX 2080 Ti ArcticStorm的水冷組採用銅製散熱板，板上開有精細的0.3毫米微通道，直接冷卻圖像處理器，並有結實的金屬背板鞏固結構。其G 1/4 螺紋配件規格更能對應市面上絕大部份的水冷方案，並隨附一對支援10毫米內徑管的雙倒鉤，方便使用者自行打造出擁有極致冷卻能力的電腦遊戲系統。