《聖火》手遊累計收入破154億　日本課長貢獻56%全球第一

記者樓菀玲／綜合報導

日前數據調查公司 Sensor Tower 公開了一份數據，指出任天堂旗下四款手機遊戲在全球收入已經突破 7.12 億美元（約新台幣 219 億元），其中又以《聖火降魔錄：英雄雲集》最高，所佔比例為 70%。

根據該份報告內容指出，截至目前為止《聖火降魔錄：英雄雲集》自從 2017 年 2 月上市以來，其累計營收已經超過 5 億美元（約新台幣 154 億元），這些收入來源主要都是來自日本，光是日本地區的消費就佔了 56%，相當於 2.8 億美元（約新台幣 86 億元），其次則是美國，其消費占比為 31%，相當於 1.55 億美元（約新台幣 47 億元）。

分析師 Randy Nelson 也觀察到《聖火降魔錄：英雄雲集》最近因為週年紀念活動，其營收有著大幅度的成長，總收入預計將超過 600 萬美元（約新台幣 1.8 億元），遠遠高過七天前的 290 萬美元（約新台幣 8938 萬元）營收。

▲ 任天堂旗下四款手機遊戲又以《聖火降魔錄：英雄雲集》最暢銷，營收佔比高達 70%。（圖／翻攝自Sensor Tower）



不過值得注意的是，《聖火降魔錄：英雄雲集》在 2018 年 10 月和 11 月的營收並沒有超過《Dragalia Lost 失落的龍絆》，然而當時適逢《龍絆》剛上市，不僅熱度高、玩家關注度也高，營收超過《聖火》幾乎是可以預期的結果。

然而《聖火》作為一款上市超過兩年的遊戲，其營收不僅沒有下滑，反而還有增長，就以 2018 年 1 月的情況來說，當時《聖火》在該月的營收為 1730 萬美元（約新台幣 5.3 億元），如今來到 2019 年 1 月，《聖火》單月營收為 1760 萬美元（約新台幣 5.4 億元），相較於去年還增加了 30 萬美元，成長幅度大約為 1.7%。