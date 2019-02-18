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《虹彩六號》「燎原行動」改版完整情資揭露

記者周之鼎／台北報導

Ubisoft 在今日凌晨的 2019「SIX」國際邀請賽上揭露了《虹彩六號：圍攻行動》第四年第一季改版更新的完整詳細資訊。全新一季「燎原行動」將有來自澳洲 SASR 機動排的 Gridlock 和 Mozzie 新幹員加入攻擊方與防守方。這兩名新幹員還帶來了地圖「荒漠」，向澳洲陽光普照的美麗土地上被遺忘的公路沿途所有孤獨的休息站和汽車旅館致敬。

「燎原行動」帶來的兩位新幹員：攻擊方的 Gridlock 和防守方的 Mozzie 同屬澳洲空降特勤團（SASR）機動排並且是多年的好友。Gridlock 使用「針刺陷阱」，這種武器啟用後等同可攜式的路釘，能部署六角形的釘群。「針刺陷阱」能讓踏到的防守方幹員受到傷害並減慢速度，使得這種裝備成了地圖控制的利器。另一方面，Mozzie 可以部署駭蟲發射器：射出的駭蟲會攀上最靠近的敵方無人機，並使其鏡頭畫面變模糊。接著，駭蟲會開始駭入無人機並替 Mozzie 取得完整控制權。

除了這兩位新幹員，「燎原行動」還帶來了「荒漠」地圖：一間被遺忘在澳洲著名高速公路上的孤獨休息站。「荒漠」分為三個不同區域 - 車庫、汽車旅館與餐廳 - 這些區域皆別具特色、老遠就可以辨識出來。「荒漠」是張中尺寸的地圖，所以玩家不用走很遠就能找到其他路線。充滿澳洲風情且蜿蜒曲折的「荒漠」地圖，有著令人意想不到的角落和來自南方大陸的紀念品。

「燎原行動」測試伺服器將在 2 月 18 日上線。測試伺服器上運行的是測試版本的《虹彩六號：圍攻行動》，讓玩家可以搶先體驗即將納入正式版遊戲的最新功能與特色。
 

關鍵字：虹彩六號燎原行動

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