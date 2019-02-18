EVO JAPAN拳皇出爐！台灣ET亞軍佳績再獲補助

記者周之鼎／台北報導

於上週末舉行的格鬥電競賽事「EVO Japan」結果出爐！《拳皇XIV》由日本地區選手M’及台灣地區選手ET（本名林家弘）分別奪下冠亞軍。前屆ECO Japan 2018《拳皇XIV》冠軍的台灣地區選手ZJZ（本名曾家鎮）雖有參賽，但可惜止步17名。

「EVO Japan」為全球最大格鬥遊戲大賽「Evolution Championship Series（簡稱EVO）」的日本賽事，在本月15至17日期間於日本福岡國際中心舉辦。昨晚間舉行，賽事項目囊括目前火紅的格鬥遊戲，包含《快打旋風V》、《拳皇XIV》、《鐵拳V》、《劍魂VI》、《蒼翼默示錄 Cross Tag Battle》、《聖騎士之戰 Xrd REV 2》等作品。

《拳皇XIV》項目的最後決賽中，成功進入四強的有三位日本地區選手M’、SR、Score，以及一位台灣地區選手ET。總決賽由M’對上由敗部強勢爬回的ET，最終M’以3:2擊敗ET奪下本屆冠軍。本屆同時也是「SNK e-Sports Support Program for Top Players」支援計劃的選拔大賽，前三名的M’、ET以及Score可以獲得本項支援項目的資格。未來或官方認證的賽事，ET可以獲得官方贊助機票，讓職業生涯走的更順遂。

另一方面在《快打旋風V》項目中，台灣出征的好手除「五股石油王」打進前八強，其餘選手皆鎩羽而歸。該項目冠軍最後由日本知名選手Momochi 拿下。

