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《聖鬥士星矢 覺醒》事前登錄開跑　女神林志玲擔任代言人

《聖鬥士星矢 覺醒》事前登錄開跑　女神林志玲擔任代言人（圖／業者提供）

科技中心／綜合報導

由Gamamobi遊戲平台所代理的手機遊戲《聖鬥士星矢：覺醒》，本日發布令人震撼的消息，邀請到女神林志玲作為台灣區代言人，此款由車田正美正版授權監製的手遊已於日前展開事前登錄，短短一週的預約人數即突破１５萬人次，同日也一併宣布將於2/21中午起進行一連四日的安卓版本搶先刪檔封測。

在原著聖鬥士星矢中，沙織為雅典娜的轉世化身，成為大地與人類的守護者，與自己身邊的聖鬥士們一起為了大地的愛與正義而戰鬥。Gamamobi遊戲平台為此特地力邀女神林志玲為《聖鬥士星矢：覺醒》代言，集美貌與智慧於一身的女神林志玲，所代表《聖鬥士星矢：覺醒》要傳達的意念，只要是生活中願意為「自己的理想」「珍愛的親情」「重視的友情」「守護的愛情」而堅持努力的，你就是聖鬥士。

而這次《聖鬥士星矢：覺醒》手機遊戲，因完全有別於以往的體驗內容，除了提供聖鬥士星矢廣大粉絲１：１動漫畫風的全３Ｄ建模且忠於原著打造的內容外，更有完整的劇情重新體驗任務與有別以往遊戲的超過２０種系統玩法。「競技，不再是無腦花錢就能獲勝」，超過上億種的陣型與小宇宙(技能輔助效果)搭配組合，讓玩家在遊戲劇情內容體驗的同時，更必須花心思在「玩家 VS 玩家」「玩家 VS NPC」的勝負對戰策略上，不再只是「黃金十二宮在手，一路殺到底」，各類純青銅鬥士組合、混搭、輔助控場流派的組合，還有深度養成、收集、內容體驗，必定會引起全RPG玩家感受真正「玩遊戲」的樂趣。

《聖鬥士星矢 覺醒》事前登錄開跑　女神林志玲擔任代言人（圖／業者提供）

以及沙織作為女神雅典娜的化身，角色定位自然在輔助，有著超強輔助的沙織對於PVE可能用處不大，但是在PVP中沙織的作用非常強大，解除控制，全隊增益，免死，更難得的是除了免死僅僅需要1點能量外，其他技能都是無能量消耗的，使得沙織作為女神不再是花瓶，也可以保護為了女神而戰的少年。

《聖鬥士星矢：覺醒》遊戲中，除了主線任務、副線劇情、日常玩法外，還有競技玩法，此玩法是玩家們的相互競爭，競技裡有限時開放的銀河擂台賽，也有全天開放的鬥士競技場、修行演練所、聖地爭鋒等，玩家們可透過系統隨機匹配真實玩家對手，不滿意也可手動刷新對手，讓所有玩家體驗真正燒腦苦思各種搭配組合與技能施放及擊殺順序的深度策略，競技裡勝點獎勵非常豐富，可獲得大量獎勵及排名，喜歡與真人挑戰的玩家們，可在競技裡獲得滿足與成就，而官方也同時為電競比賽賽事做了鋪墊安排，在遊戲上線之後，會有高額的獎金巡迴賽給全玩家一起來挑戰。

《聖鬥士星矢 覺醒》事前登錄開跑　女神林志玲擔任代言人（圖／業者提供）

從研發到宣布代理．目前人氣已席捲港台地區的《聖鬥士星矢：覺醒》此款神作級RPG，除了力邀女神林志玲代言，也與台灣大車隊跨產業合作，從2/21遊戲刪檔封測起所有玩家將可在全台灣各縣市看到滿街跑的《聖鬥士星矢：覺醒》十二星座專屬計程車，上線時同步推出搭車即可享優惠的活動，玩家只要搭乘台灣大車隊即可於車內椅背螢幕玩拉霸遊戲，單次有機會折抵最多150元的車資，此外車上還額外提供不同種類的《聖鬥士星矢：覺醒》十二星座兌換卡索取，只要玩家們收集滿12星座及特殊隱藏雅典娜卡(共計十三張)，就能得到豪華實體卡冊一套。

關鍵字：手機遊戲

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