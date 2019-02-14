桂正和擔綱人設！白金工作室全新作《星際鏈鎖》8月推出

記者周之鼎／台北報導

任天堂於今(2/14)日清晨6時舉行線上發表會「Nintendo Direct 2019.2.14」，首次發表了由白金工作室操刀的全新作品《星際鏈鎖》，預計將於2019 年 8 月 30 日在Nintendo Switch發售。

《星際鏈鎖》是由曾製作《魔兵驚天錄》的白金工作室製作，白金工作室大老神谷英樹擔任本作顧問，角色設定由曾繪製《電影少女》、《I"S》的人氣漫畫家「桂正和」擔綱，總監為曾參與《尼爾：自動人形（NieR：Automata）》的田浦貴久。背景設定在未來城市，玩家將扮演特種部隊警察，與人形特殊武器「Legion」共同與敵人戰鬥。從預告影片中可以看出，遊戲保有了白金工作室一貫的高速動作感。

值得一提的是，白金工作室在農曆新年期間才發出公告與Cygames分道揚鑣，本來兩方共同製作PS4遊戲《碧藍幻想 Relink》，不過兩方都發表聲明，表示白金工作室已完成階段性任務因此撤出開發團隊，然而更值得令人玩味的是《碧藍幻想 Relink》官網上已經撤下了白金工作室的LOGO，而白金工作室的官網作品中也撤下了《碧藍幻想 Relink》。就正常來說，即便兩家不同公司合作到一個段落也不會特別發公告，更不會撤掉LOGO，因此外界猜測兩方私底下鬧翻的可能性不低。