有望最速破億台 PS4奪2018主機銷量冠軍

記者周之鼎／台北報導

2018年的遊戲市場上，三大主機PS4、XBOX ONE、Nintendo Switch依然表現耀眼，然而去年整年仍由PS4小贏Nintendo Switch，獲得去年三大主機的銷售冠軍。

Sony近年來固定會在每年年初的CES上公開PS4的銷量，截至2018年12月31日為止，PS4在全球共售出9160萬台。因此對比去年和今年的數字，可以看出PS4在2018年共售出1800萬台，而Nintendo Switch在財報中也有顯示去年共售出1742萬台，小輸PS4。至於XBOX ONE本世代由於在亞洲、歐洲表現不佳，因此全年預估未突破千萬台。

從外國媒體的製表可以看出，PS4自2013年推出以來仍保持穩定的販賣，在去年憑著《戰神》、《底特律：變人》和《蜘蛛人》等強作依然繳出漂亮的銷售成績，截至發售以來一直穩定增長，極有可能成為史上最快銷售破億的遊戲主機。自電視遊樂器（不含掌機）問世以來，也僅有Wii和PS2曾達到破億台的成就。

展望今年，SONY還有尚未推出的壓箱寶包括《往日不再（Days Gone）》、《對馬幽魂》、《最後生還者2》，雖然後兩者還不確定發售日，但也有強大的第三廠陣容，PS4若能保持現有的態勢，今年極有機會以最快速度衝破億台大關，也有機會超越Wii成為主機歷史上銷售排名第二的電視遊樂器主機（第一為PS2，全球銷量達1億5500萬台）。