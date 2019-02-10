《萬象物語》春節活動開跑　龐SP、荷絲緹雅SP賦魂活動登場

記者樓菀玲／台北報導

雷亞遊戲旗下作品《Sdorica 萬象物語》推出期間限定春節專屬活動〈旭日新春團圓飯〉，並於活動中開放「豬家團圓夜」系列任務。同時，官方也開啟〈美女與野獸賦魂〉活動，推出全新角色「龐SP」、「荷絲緹雅SP」。

太陽王國內戰結束，安潔莉亞即將成為太陽王都的女王，回想起當初在貧民窟的日子，希望改善當地環境，決定在春天開始的時候邀請王都貴族和商人們開始援助計畫，期望除舊布新能帶來嶄新的生活，熱熱鬧鬧的春節就從新的一年開始， 在〈旭日新春團圓飯〉中，玩家可通過任務關卡，尋找散落四處的豬家成員，幫助他們順利團圓，獲得遊戲內獎勵。

雙SP開啟賦魂活動 官方也於今日開啟〈美女與野獸賦魂〉活動，一口氣推出兩隻全新角色「龐SP」、「荷絲緹雅SP」。相較於原本站金位以穩重戰鬥風格見長的「龐」，年輕時因悔恨而飽受心靈折磨的「龐SP」則站黑位，擁有擊殺敵方角色可再次施放技能的攻擊特性。

龐SP──狂野心魔

離鄉背井以來，在龐的心中，使家族沒落的責任、讓摯友死亡的悔恨，壓得龐喘不過氣。原本只是夜深人靜時受此折磨，這份痛苦卻在不知不覺中化為黑暗的幻影，侵蝕了龐的心智，甚至漸漸演變為耳邊細語，化為真實巨大的形體。

龐的幻影彷彿有了自己的意志與思想，在龐空虛寂寞，孤身一人時，不斷地指責他的過失、訴說著力量的偉大。龐的心靈逐漸被幻影反噬，陷入了前所未有的迷惑與掙扎。深夜，一個神似龐的黑影站在他的面前。龐不知那究竟是內心瘋狂的化身，或者就是真實的自己。那黑影看著迷惘的龐，露出了渴望力量，猙獰而狂誕的笑容⋯⋯

荷絲緹雅SP─湖畔美人



原是人魚的「荷絲緹雅」則由輔助的白位，因吃下密藥後長出雙腳，成為兼具補血全體以及善於攻擊的黑位角「荷絲緹雅SP」。

蛙鱷卡努拉從東方商人的身上弄到了奇怪的密藥，騙荷絲緹雅吃下後，荷絲緹雅竟然褪去了魚尾，長出雙足。 本來用雙腿在湖畔歡樂奔跑的她，卻發現自己無法流暢說話。經過揚波的提點，才知道原來密藥雖會讓人魚族長出雙腿，但也會失去大部分的聲音。 揚波同時告訴可憐的荷絲緹雅，如果不在日落前服用解藥，她就再也不能潛入水底遨遊，也將永遠失去她最自豪的歌喉⋯⋯

為了提升玩家遊玩時的自由度並增加更多遊玩樂趣，官方於上週開啟探索系統「太陽王國冒險家」，推出〈深入亞特拉斯〉與〈晴空奇談〉關卡，讓玩家體驗更多遊戲中的探索與解謎環節。而在「太陽王國冒險家」中，每位玩家在自己的營地中有存放素材用的倉庫，素材可被合成為提升飽食度、精神值與戰鬥能力的物品。

首先，玩家可至〈晴空奇談〉中收集食物或裝備的素材，在擁有一定數量後，可以合成不同物品。例如，提高飽食度的香菇串，或可於〈深入亞特拉斯〉戰鬥時提昇角色能力的兵器。在玩家攜帶不同遊戲角色進行探索的同時，將有機會加快蒐集特定素材的速度。

為了增加遊玩時的變化，玩家於遊玩〈晴空奇談〉過程中將遭遇事件選項，依據玩家所選擇的不同事件，而有不同的故事劇情發展。 將足夠的物品放入包包中以後，玩家可透過〈深入亞特拉斯〉中的戰鬥獲得系統中的豐厚獎勵，例如可合成為透晶石的「透晶母礦」，與可以合成為魂晶碎片的「秘石」。

在《Sdorica 萬象物語》中的NPC角色，也在「太陽王國冒險家」中有了更多的作用。玩家在〈深入亞特拉斯〉的通關過程中，玩家會遇到不同的NPC，可讓NPC一同加入戰隊，例如：「菜鳥士兵」、「礦場商人」和「魔物觀察狂熱份子」，通關後能解鎖獲得NPC的限定頭像。

隨著關卡進度往前，玩家可以解鎖更多營地中的合成物或裝備，並攜帶組合完成的裝備給特定遊戲角色使用，提升角色在關卡中的技能。例如，如果攜帶「重鈍板刃」於包包中，戰鬥中的角色羅傑將可以提升10%的技能效果。不同角色的裝備有不同功能，增加了戰鬥的變化性。

官方表示，透過探索系統，玩家將可以體驗到與一般遊玩模式不同的加成能力和組合，除了挑戰生存，也可獲得多樣的遊玩樂趣。