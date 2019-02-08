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在末世迎向新年！《明日之後》更新同居系統、春節活動開跑

手機遊戲,網易,明日之後（圖／業者提供）

記者樓菀玲／台北報導

由網易製作，龍邑遊戲代理的生存題材手機遊戲《明日之後》，官方宣佈全新的「同居」系統已全面更新，更加加強玩家與玩家之間的連結與互動。另外因應農曆新年的到來，也將舉辦眾多好康活動回饋支持這款遊戲的玩家。

在全新的同居系統中，玩家可以和一位值得信賴的夥伴結成「同居室友」關係，並隨著雙方關係「友好度」的越加親密，可以彼此分享的權限也會逐漸擴大。從最初分享狗屋、莊園控制器許可到為彼此收穫作物，並在飯桌上共享雙方料理，還有建築、資源等戰略性物資的互通。另外系統針對親密的彼此之間也設計了更多親密動作。末世之中相依為命，只有最親密的彼此才能互相依靠一起走下去。

手機遊戲,網易,明日之後（圖／業者提供）

除了莊園一同生活，同居夥伴也一同進入同一張地圖進行資源採集、戰鬥狩獵。不但共用地圖的懸賞任務，還能同步進度。現在倖存者們可以通過製作台或拱廊街獲取能源核心、發動機、結構框架、導航模組和技能晶片5種必需模組，然後將它們組裝成型，就能成功組裝無人機，將它放入機艙中使用。

在病毒末世下，為了因應現實需求，《明日之後》中的無人機得到了進一步增強和改裝，將發展為四類輔助夥伴，為所有倖存者提供更有效的作戰協助。醫療無人機能夠為療癒戰鬥中受傷傷口、負重無人機能夠減輕背包負擔、戰鬥無人機可以向敵人投射炸彈、自爆無人機能夠沖入敵群爆炸造成大面積打擊等等。

手機遊戲,網易,明日之後（圖／業者提供）

接著「辭舊迎新」活動，在營地101，系統放置不同的福字，玩家每天跟不同位置的福字合照就能隨機獲取5種不同任務道具其中之一，最多獲取量為5個。活動期間，每天晚上11:50分，還會開啟抽獎，將從所有提交過道具的玩家中抽取10名玩家，通過郵箱發送額外獎勵。

關鍵字：手機遊戲網易明日之後

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