《蒼天英雄誌》新春活動來了！每日簽到就送賓果卡

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熊貓遊戲旗下日系RPG三國題材手機遊戲《蒼天英雄誌》，官方推出「福豬賀春 蒼天陪你過新年」的慶典活動！農曆春節期間，營運團隊籌備多項回饋活動，讓玩家有玩有拿，滿載而歸。

活動期間內，玩家每日登入網頁簽到，即可獲得體力丹、耐力丹、高級經驗書、藍色經驗錦囊等實用好禮，以及「賓果」、「骰子」、「麻將」各式趣味玩法讓玩家試試手氣。除此之外，凡參與豬寶入袋過好年的相關活動，更有機會將《蒼天英雄誌》的精美周邊商品帶回家。

而在指定時間內，玩家首次簽到即可獲得專屬「簽到賓果卡」。每日至活動網頁簽到，可獲取「每日簽到獎勵」，以及「當日賓果號碼」。賓果卡為 5 x 5形式呈現，中央格預設開通，每日簽到時，系統將在 1 - 50號中隨機選取個號碼，並亂數填入空格。若號碼連線成功，獎勵將直接發送至遊戲內的「獎勵中心」。

此外玩家每日可擲一次骰子，骰出 4 – 10點為小、11 - 17點為大、三顆骰子皆相同為豹子，依擲出的點數可獲得對應的獎勵。獎勵將直接發送至遊戲內的「獎勵中心」供玩家領取。

活動期間內，玩家每日可摸一張麻將牌。若胡牌則贏得「橙色錦囊碎片選擇包x30」，未胡牌則取得「888元寶」、「萬能進階寶物」等對應的道具獎勵。另外，玩家可透過遊戲或儲值以獲得節日道具「春節爆竹」及「春節福字」，收集指定數量的節日道具，即可在遊戲中兌換各式獎勵。請注意，此節日活動每三日為一季，每季均有各種單儲福利、春節兌換及折扣。