幻想娛樂旗下三款手遊賀新年　每日登入狂送大紅包

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科技中心／綜合報導

台灣幻想娛樂宣佈，旗下代理《王國紀元》、《戰地王座：氏族爭霸》、《逆襲的英靈》將在今年春節連手出擊，推出一系列密集的春節特別活動，滿滿的紅包以及幸運資源的放送，讓玩家在新年團圓之際，一起團戰守歲、滿載而歸。

除了全球同步的系列活動之外，也將針對台灣玩家推出獨家優惠，只要追蹤遊戲官方粉絲團完成任務，就有機會抽中價值888元回饋金好禮，讓所有玩家都可以過好年。

一年一度的春節連假，《王國紀元》登入、簽到、發紅包三重奏連環登場，官方表示即日起至3/1，只要登入遊戲，即可每日簽到領取「三週年豪禮」！除此之外，01/30-02/09春節期間更緊接推出「金豬送福，諸事大吉」登入送，每日登入領取可開出海量水晶的「晶吉利」寶箱，而最受盟友們喜愛的「聯盟大紅包」也將於02/04-02/11登場，「聯盟挑戰」也將於活動期間推出滿載水晶的「寶之靈」，挑戰寶之靈將有機會獲得最高10萬水晶、神聖之星等幸運大獎。

除了全球遊戲熱鬧豐富之外，幻想娛樂也專為台灣玩家舉辦「王國紀元賀新年，回饋金紅包大方送」活動，在02/01-02/28活動期間，在遊戲頁面登入或儲值可以獲得紅利點數，紅利點數可以兌換共2700組便利商店回饋金，最高價值台幣888元。

《戰地王座：氏族爭霸》首度迎來歡慶農曆年，沃藍德大陸全員動起來！在春節期間書記官將號召各方氏族為領主們獻上滿滿的資源補給，玩家們每日登入遊戲前往活動頁面進行簽到，就能免費獲取水晶、加速、經濟資源等多項好禮。

除此之外，粉絲團也加碼推出專屬台灣玩家，從02/04至02/11，加入《戰地王座：氏族爭霸》粉絲團執行不同新年任務，就有機會抽中專屬的珍貴水晶資源

卡片對戰手遊《逆襲的英靈》，也一起歡慶新豬年，推出【2019新年快樂！】特別任務， 在農曆假期間，依指定日期進入傳送門的主線關卡，完成關卡中探索任務，就有機會獲得充滿年節風格的「年獸」、「幸運賢者」......等五星隨從碎片。

另外還有試手氣的幸運轉盤遊戲，在活動期間內轉盤10次，黃金轉盤有機會幸運升級為鉑金，鉑金轉盤將有一次免費轉盤機會，快來《逆襲的英靈》開啟新年轉運之旅，《逆襲的英靈》的玩家們同樣享有台灣專屬優惠。

幻想娛樂本次聯合三款遊戲推出年節活動，包含多個紅包抽獎以及優惠組合，除了遊戲內豐富虛寶禮，更結合連鎖超商購物金等實體回饋，讓玩家在農曆年不管線上或線下都能荷包滿滿、幸運過好年！未來將持續推出更多專屬台灣玩家的好康活動，請玩家們持續關注各遊戲官方粉絲團最新活動訊息！