STEAM春節特賣只到2/11！《巫師3》25折、《古墓》狂殺2折

▲ Steam 春節特賣已經正式開跑。（圖／翻攝自 Steam 頁面）

記者樓菀玲／台北報導

Steam 春節特賣已於即日起開跑，本次特賣時間到 2 月 11 日上午 10:00 截止，除了一些遊戲優惠之外，這次 Steam 還提供了「代幣」的消費模式，只要玩家消費一定金額就能獲得代幣，而這些代幣將可以用來換取遊戲折價，或是人物圖像等其他獎勵。

本次 Steam 春節特賣力道雖不及年末特惠，但仍舊有不少玩家好評作品特價，例如去年 Ubisoft 大作《刺客教條 奧德賽》，給了不俗的 5 折優惠，玩家只需要 810 元就可以入手。

其他還有經典作品像是《巫師3》下殺 25 折 314 元、《黑暗靈魂3》25 折 322 元、《古墓奇兵》更是下探 2 折只要 339 元，雖說新作折扣幅度不大，但如果是之前還沒入手的玩家倒是可以把握機會。

▲ 不少玩家好評遊戲都能以相當實惠的價格購買。（圖／翻攝自 Steam 頁面）

Steam 表示農曆新年特賣期間，購買遊戲即可獲得額外代幣。每消費 NT$ 10 可得到 69 枚代幣（禮物則是每消費 NT$ 10 可得 76 枚代幣），而在曆新年特賣活動結束後，這些代幣就會消失，玩家可用代幣兌換折扣、特殊個人檔案樣式、徽章等各式各樣不同的獎勵，而特賣期間購買遊戲也能獲得額外的代幣。