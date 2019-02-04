Madhead今年上半將推電競新作　Terry：2019還有四個合作活動

記者樓菀玲／台北報導

每年電玩展最夯攤位之一的《神魔之塔》，Madhead 執行長 Terry 特別接受《ETtoday遊戲雲》及其他媒體專訪，談談 Madhead 在 2019 年的展望，以及對於台灣玩家的想法。

Terry 說，玩家在電玩展的大部分時間都在排隊，覺得玩家這樣很辛苦，今年 Madhead 不想發生這樣的問題，排隊沒有以前這麼辛苦，而且每個玩家都可以有一抽，所以這次電玩展雖然還是很多人排隊，但相較於過去比起來卻沒有這麼辛苦。

每次《神魔之塔》週年都剛好在電玩展，因此玩家剛好可以和 Madhead 一起在電玩展慶祝週年，Terry 說，電玩展裡面的每一個工讀生衣服都不一樣，上面除了印有「找我幫你」之外，上面還直接印了名字，「工讀生做得好或不好，我們都知道他會是誰，做得好會提供虛寶小禮物給那位工讀生。」Terry 說道。

台灣玩家是很有人情味，Terry 表示 Madhead 很多地方沒有做得很好，之前 Madhead 收到一封信，這名玩家用了 13 張紙痛罵 Madhead 哪裡做得不好，「這讓我們很感動，這是我對大部分台灣玩家的感覺，」Terry 說道，很開心把玩家能夠把公司跟遊戲當作的兒子一樣，在此之後 Terry 也親自回信給那位玩家。

除了電玩展之外，Terry 告訴媒體，目前 Madhead 有新遊戲正在開發，希望在 2019 上半年推出，這次的新作將會以不同的風格與玩家見面，預計將會是多元對戰的遊戲，此外還會帶有一點電競要素，新作的開發人數大約 70-80 人左右，對 Madhead 來說來說這已經算是相當大規模的團隊。

《神魔之塔》在 2019 年預計還會有四個合作左右，目前合作活動已經談到 2020 年，Terry 表示過去的合作活動當中，又以《獵人》最受到玩家歡迎，像是小傑變身之後的頭髮會變很長，很多玩家非常喜歡。

先前 Terry 曾經以個人名義投資 17 Media，Terry 笑說自己不是投資專家，最主要的投資概念只有一個，那就是「人品」，「創辦人人品若好，一旦成功就會感恩過去的人，我會願意投資這樣的公，」然而 Terry 也自嘲：「人品也不是這麼容易就能看出來」。

媒體詢問 Madhead 是否有意代理遊戲，Terry 給出回應，表示 Madhead 並不反對代理遊戲，但要找好的遊戲不容易，而且代理和開發遊戲所需要的技巧不同，如果要做代理就得需要找新的人才，因此 Madhead 目前依舊專注在自製遊戲。