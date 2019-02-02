《戀與製作人》預告春節活動開跑　和心儀的他攜手逛夜市

記者樓菀玲／台北報導

戀愛經營手遊《戀與製作人》宣布，將於農曆春節推出一系列的慶祝活動，玩家將能和心儀的男主角攜手逛夜市、品嚐道地小吃；而春節限定羈絆也已限時登場，心愛的他將陪伴玩家度過甜蜜的新年時光。

春節期間，玩家將能在《戀與製作人》中和男主角一起逛夜市，感受喜氣洋洋的氣氛！「湖心夜市 新年之約」活動將於5日起至11日限時登場。玩家於活動期間內進入活動將可獲得戀語市政府發送的「新春福袋」，可隨機獲得遊戲內鑽石、金幣、體力、牽絆心願和「吃多不胖券」。

玩家還能邀請心儀的男主角一起逛夜市，使用「吃多不胖券」可和男主角一同品嚐美味的夜市小吃，累積兩人的專屬回憶，並能獲得包含金幣、體力和告白心願等的「夜市回憶禮盒」。此外，若選中男主角的本命小吃還可獲得特殊圖片與大家分享。

為了陪伴玩家歡度農曆新年，《戀與製作人》特別推出4位男主角的春節限定羈絆，包含SSR限定羈絆「許墨‧齒間溫柔」、「白起‧此生眷戀」和SR限定羈絆「李澤言‧依偎」、「周棋洛‧指尖心跳」全新限時降臨戀語市，且4張限定羈絆獲得機率在本月10日之前將全面提升。

隨著春節即將到來，遊戲內也洋溢著濃濃的年味。玩家於2月份若能完成每日簽到，累積共28天，即可獲得「李澤言‧紅包」羈絆。收下來自總裁的紅包，將為玩家帶來新年好運氣。

今年農曆除夕至大年初三（4日至7日），玩家每日登錄遊不僅有機會聆聽男主角的春節登錄祝福語音，更可獲得4位男主角的新年祝福禮物！而4日起為期一週，玩家若完成「城市漫步」中所有男主角的任務（各150次），即可獲得春節限定的動態消息、男主角訊息和官方帳號新聞。