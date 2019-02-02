ETtoday新聞雲手機版 | 新聞雲APP遊戲雲粉絲團

《戀與製作人》預告春節活動開跑　和心儀的他攜手逛夜市

手機遊戲,網石棒辣椒,戀與製作人（圖／網石棒辣椒提供）

記者樓菀玲／台北報導

戀愛經營手遊《戀與製作人》宣布，將於農曆春節推出一系列的慶祝活動，玩家將能和心儀的男主角攜手逛夜市、品嚐道地小吃；而春節限定羈絆也已限時登場，心愛的他將陪伴玩家度過甜蜜的新年時光。

春節期間，玩家將能在《戀與製作人》中和男主角一起逛夜市，感受喜氣洋洋的氣氛！「湖心夜市 新年之約」活動將於5日起至11日限時登場。玩家於活動期間內進入活動將可獲得戀語市政府發送的「新春福袋」，可隨機獲得遊戲內鑽石、金幣、體力、牽絆心願和「吃多不胖券」。

玩家還能邀請心儀的男主角一起逛夜市，使用「吃多不胖券」可和男主角一同品嚐美味的夜市小吃，累積兩人的專屬回憶，並能獲得包含金幣、體力和告白心願等的「夜市回憶禮盒」。此外，若選中男主角的本命小吃還可獲得特殊圖片與大家分享。

手機遊戲,網石棒辣椒,戀與製作人（圖／網石棒辣椒提供） 手機遊戲,網石棒辣椒,戀與製作人（圖／網石棒辣椒提供）

為了陪伴玩家歡度農曆新年，《戀與製作人》特別推出4位男主角的春節限定羈絆，包含SSR限定羈絆「許墨‧齒間溫柔」、「白起‧此生眷戀」和SR限定羈絆「李澤言‧依偎」、「周棋洛‧指尖心跳」全新限時降臨戀語市，且4張限定羈絆獲得機率在本月10日之前將全面提升。

隨著春節即將到來，遊戲內也洋溢著濃濃的年味。玩家於2月份若能完成每日簽到，累積共28天，即可獲得「李澤言‧紅包」羈絆。收下來自總裁的紅包，將為玩家帶來新年好運氣。

手機遊戲,網石棒辣椒,戀與製作人（圖／網石棒辣椒提供）

今年農曆除夕至大年初三（4日至7日），玩家每日登錄遊不僅有機會聆聽男主角的春節登錄祝福語音，更可獲得4位男主角的新年祝福禮物！而4日起為期一週，玩家若完成「城市漫步」中所有男主角的任務（各150次），即可獲得春節限定的動態消息、男主角訊息和官方帳號新聞。

關鍵字：手機遊戲網石棒辣椒戀與製作人

推薦閱讀

《戀與製作人》預告春節活動開跑　和心儀的他攜手逛夜市

《Free Fire》新春行大運活動登場　限時猜拳模式2/2開跑

首度跨足電玩《鬥陣特攻》樂高台灣開賣陪玩家過年

《勇者鬥惡龍 創世小玩家2》免費體驗活動華山登場

經典PS作品移植PC平台　《METAL SLUG XX》Steam發售

HTML5新作《我不是西遊》登台　事前登錄即將開跑

《米菲的世界》農曆特別版 上線　米菲兔引領孩童探索與學習

聲優歌手今井麻美5/18來台開唱　門票3/16全家開賣

【廣編】最強命理師大推轉運神器　風水、運勢、財運一把抓

任天堂攜手LINE共同推出《瑪利歐醫生 世界》　今夏就能玩

ETtoday遊戲雲

讀者迴響

ETtoday遊戲雲

熱門新聞

《戀與製作人》預告春節活動開跑

《Free Fire》新春活動登場

《METAL SLUG XX》Steam發售

三款唱歌APP在家也能盡情飆歌！

《神魔之塔》14.0版本7/31實裝

正妹主播陪你玩！連假9天很有聊

Wii線上商城今正式關閉

玩家噓爆何Nintendo Switch收連線費

超衰被高爾夫球砸中結果獲得PS4

Pokémon Go最難抓的10隻寶可夢

最新新聞

《戀與製作人》預告春節活動開跑

《Free Fire》新春活動登場

《鬥陣特攻》樂高台灣開賣

《DQ 創世小玩家2》免費體驗活動登場

《METAL SLUG XX》Steam發售

HTML5新作《我不是西遊》登台

《米菲的世界》農曆特別版 上線

聲優歌手今井麻美5/18來台開唱

轉運神器風水、運勢、財運一把抓

任天堂攜手LINE推瑪利歐醫生新作

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

ETtoday新聞雲手機版新聞雲APP遊戲雲粉絲團
我要投稿人才招募關於我們合作提案客服信箱隱私權政策
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366