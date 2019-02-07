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《光明之子》中文版《英勇之心》英文版合輯NS推出

記者周之鼎／台北報導

Ubisoft 公開《光明之子》中文版、《英勇之心：偉大戰爭》英文版合輯，現已在 Nintendo Switch 平台推出，建議售價新台幣 1,215 元。

《光明之子》為一款重新想像經典童話故事，邀請玩家踏進一個魔幻彩繪國度「雷姆利亞」（Lemuria）的史詩歷險遊戲，參與啟發自日式角色扮演遊戲（JRPG）的回合制戰鬥，探索奇幻王國並解開其中的謎團。遊戲中玩家將扮演一位被迫離家的孩子─歐若拉（Aurora），為了踏上回家的路，她必須從神秘的夜之女王手中找回太陽、月亮和星星。身旁伴隨著螢火蟲夥伴「微光」（Igniculus）和幾位不大可靠的盟友，歐若拉將要面對最陰暗的恐懼，包含巨龍和其他奇幻生物，一切盡在這部以現代風格呈現的成長故事中。

以一次世界大戰為舞台，講述友情、愛情、犧牲及悲劇故事的《英勇之心：偉大戰爭》，是一款刻骨銘心的冒險遊戲。這款遊戲在人人耳熟能詳的歷史背景下，鋪陳出戰亂世界中五位素昧平生的角色、一段破碎的愛情，因戰爭帶來的恐懼和一隻忠犬伙伴而被交織在一起的故事。在充滿探險、動作和解謎橋段的旅程中，玩家將探索法國漢斯及蒙特福孔這些著名的一戰地點，以及馬恩河戰役和索姆河戰役這些影響戰爭發展的關鍵性時刻。玩家也將與可靠又可愛的忠犬一起深入敵後解決各種難題。從法國鄉間的綠色森林，乃至於漆黑壕溝與雪地，玩家將在這款感情豐富、色彩與藝術風格獨特的冒險遊戲中體驗歷史。

Nintendo Switch 主機除可讓玩家隨時隨地享受《光明之子》及《英勇之心：偉大戰爭》的樂趣，也能讓玩家全程透過觸控方式遊玩，因而以前所未有的方式與遊戲中的角色及世界互動。更棒的是，Nintendo Switch 玩家還能閱覽藝術作品集以及互動式圖畫故事「英勇之心：戰犬」（Valiant Hearts: Dogs of War）。「英勇之心：戰犬」講的是軍醫犬華特（Walt）和牠妹妹凱西（Cassie）在一戰初期的故事；牠們將穿梭危險的戰壕傳達重要訊息以及營救倒地的士兵。


 

關鍵字：光明之子英勇之心

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